La ‘matrix’ neoliberal

Mucho se ha dicho sobre la fase actual del capitalismo: los psicoanalistas post-lacanianos distinguen entre una fase que llaman “edípica” –que coincide con el capitalismo industrial–, caracterizada por la existencia de instituciones disciplinarias autoritarias (fábrica, familia, etc.) que fomentan una “ética del trabajo” productivo y un superyó fuerte y masculino, y otra que denominan “narcisista” –la actual–, caracterizada por la existencia de instituciones postdisciplinaria y hedónicas, que fomentan una “estética del consumo” y la desregulación moral y económica.

Los críticos culturales posmarxistas se preguntan si de verdad –como dijo Margaret Thatcher–: “No hay alternativa” al capitalismo, pues –como señala Fredric Jameson-: “Hoy resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Y no es para menos, el neoliberalismo parece ser el único sistema de creencias que ha quedado en pie, luego de que colapsaran todas las ideologías. Y Mark Fisher, quizás quien mejor ha descifrado al neoliberalismo -al que denomina “capitalismo real”-, señala que éste es mucho más que un sistema que mercantiliza todas las cosas: “Sean pornográficas o íconos religiosos”; es, sobre todo, un modelo cultural que consume todas las historias previas. Dijo Margaret Thatcher: “La economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma”. Mi impresión es que tanto la derecha tradicional como la izquierda progresista colombiana se equivocan al identificar al neoliberalismo con la primera fase del capitalismo, priorizando su dimensión meramente económica y autoritaria y soslayando su dimensión cultural: narcisista, hedónica y consumista, olvidando que son dos caras de la misma moneda.

Ello explicaría por qué la derecha defiende el libre mercado, el Estado mínimo y la desregulación económica, pero se opone a los procesos de desregulación moral (aborto, matrimonio igualitario, etc.). Y, a contrario sensu, por qué la izquierda posmoderna, “wokista” y antipatriarcal promueve un discurso antineoliberal, pero la vicepresidenta recibe apoyo para su viaje a África del multimillonario Soros; porque quieren desregular todas las instituciones morales (incesto, cannabis recreativo, etc.), mientras se oponen a la desregulación del mercado; o por qué el presidente cuestiona las legítimas aspiraciones de una clase media trabajadora, ilustrada y educada, calificándola de arribista, a la que él pertenece. Como en el filme Matrix, izquierda y derecha alucinan dentro de una realidad simulada, una realidad sin exterior alguno, la ‘Matrix’ neoliberal. Unos y otros se acusan, pero no son más que marionetas del sistema, por eso, como en el filme, da igual que escojan la píldora azul o roja. El animal indómito es el propio sistema y para domeñarlo se requiere entenderlo, establecer unos consensos mínimos y unirse para impedir que su versión más atroz (inequidad, narcotráfico, malnutrición, violencia, etc.) sobreviva, se perpetúe y se autorreproduzca.