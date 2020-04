La mala palabra

Ustedes se resisten, pero la vulgaridad es una herencia inmaterial. La tienen ahí, a flor de piel. No se crean tan ingleses, tan comedidos, tan bien puestecitos. Por qué alebrestarse si el alcalde dijo palabras de “grueso calibre” a unos políticos, algunos amarrados por lustros a sus sillas del Concejo. A ellos no les importa. Seguirán tomando decisiones más allá de la cuarentena. Se les maltrató fue el ego. Pero esto demostró que lenguaje y política están unidos indisolublemente y por ello la vulgaridad es un saber acallado, sometido a la purga. Está latente y debe ser estudiado.

Es preferible que se restrieguen plebedades a que se den planazos con machetes. Nadie se morirá por eso, pero esta pandemia en cambio ha demostrado que sí se muere gente en este largo horizonte de peculados, que sí se pudren los cimientos del país por la política impregnada de mafias.

Ahora, nos escandaliza el alcalde, pero no el impudor con el cual opinan, en medio de la pandemia, quienes hicieron de la salud un negocio de muerte. Lo que soltó el alcalde no es más que un banquete para el periodismo amarillista. Es paja pura que les cantó la tabla. Eso no irá más allá de ese fugaz “¡maricones!”. Esa pelotera es flor de un día. Pero la cosa es otra cosa. Desde siempre se ha querido imponer la noción de limpieza a todo, incluso en los modos públicos de expresarse, porque claro, ahí no tienen cabida los sectores no limpios. Se debe limpiar el habla de las impurezas y excrecencias. Se debe proscribir la expresión popular, lo plebeyo y relajado. Se trata del escorial contra el minarete. Es el palacio elegante versus la plaza pedestre; la “gente que huele a gente” contra los elegantes y güelentinosos. Así se configuró el control del cuerpo, la oralidad y la escritura. Esa pantallería nos ha vuelto insensatos, porque creemos pertenecer más al Palacio que a la Plaza pública. Pendejos que somos.

En la naturaleza estamos desnudos, por eso, en esencia, nada es indecente. Lo indecente surge cuando se interpreta al cuerpo desde lo social. La civilización impuso lo bien dicho sobre lo mal dicho. Lo vulgar surge de la vida como relámpago cotidiano, norma vil, desparpajo. Lo demás es puesta en escena, buenas maneras, decir bonito, regla fungible. La naturaleza no discrimina entre lo decente y lo indecente. La diferenciación la hace el grupo social desde juicios de valor.

Más que un discurso, la expresión vulgar es una riposta social; una fractura efímera, momentánea, de ese contrato que somete nuestras vidas a las decisiones de unos pocos, que por lo general no nos representan. Ese rompimiento permite cierta compensación. Más que verbo que estremece los egos, lo vulgar es un compendio de historias jamás narradas, jamás permitidas dentro de los discursos del “buen decir”. Por medio de lo vulgar se puede conocer el funcionamiento del poder y de la marginalidad.