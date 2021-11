Parece que los hombres de las cavernas vivían mejor. El informe del DANE sobre la pobreza en Cartagena es aterrador, todo el mundo lo conoce, nadie hace nada. Los testimonios audiovisuales de las víctimas de este flagelo, que tiene más de 150 años, son espeluznantes; ya Núñez se refería a este en 1897. Cartageneros viviendo entre el barro y aguas putrefactas, ante la horrorosa mirada indiferente de los líderes cartageneros. ¡Bellacos, cuánta ignominia, la tierra ha de recibirlos con asco!

Por eso nosotros en la Fundación Corazón Contento, nos hemos puesto en esa tarea entregando más de 250.000 almuerzos en el corto tiempo que tenemos dando esta dura lucha. La generosidad no es una de las virtudes de los cartageneros, pero con los pocos buenos corazones que encontramos en el camino, hemos podido llevar la ayuda. Y eso nos da las suficientes fuerzas para seguirla.

Pero como dice el proverbio, ‘Hay que enseñar a pescar’, y por eso también entrenamos a los niños, que es la población donde se debe dar el gran cambio, para que entiendan que no hay que estar pendiente a recibir todo regalado, sino aprender a pescar, para labrarse su propio destino; y en este caso para combatir el hambre, ponerse a producir sus propios alimentos. Los que estamos cosechando en una huerta comunal, que es ya insuficiente, y que ampliaremos hacia una de dos hectáreas, en una tierra prestada por el alma caritativa de una donante, y poder tener una producción sostenible de alimentos, maniobrada por instructores del SENA, y con la colaboración de los niños en edad juvenil.

Soy enemigo de los subsidios, eso empobrece al ser humano y lo vuelve dependiente. En Colombia existen más de veinte; pero sí creo que para enfrentar este drama que rompe el corazón en mil pedazos de ira y tristeza, y mientras la ley del senador Araújo se pone en marcha, cuyo horizonte es para el año 2033, hay que crear un subsidio cobrado al turista que nos visita. Ese que quiere venir a la bella e irresistible Cartagena, y que para disfrutar de su exuberante y sensual geografía debe pagar por ello: ‘El que quiere azul celeste que le cueste’.

La propuesta basada en el Sistema de Información Turística de Cartagena (Sitcar), que reportó a cierre de 2019 más de 2’800.000 pasajeros y que gastaron alrededor 1.200 millones de dólares, paguen una suma per cápita equivalente a 5 mil pesos, lo que generará un monto de $14.000’000.000; a los que se le sumaran la llegada de 750.000 turistas extranjeros, los que pagarían 10 dólares por persona, lo que generaría $7’500.000 de dólares; es decir, casi $30.000’000.000, todo con destinación específica, en una bolsa exclusivamente para el tema del hambre, la creación de granjas cooperativas y para que no vayan a caer en manos criminales, esas que abundan por doquier y que no se terminan de saciar.

*Arquitecto