La locomotora de Blel va a media marcha

La locomotora de infraestructura educativa de Bolívar que encendió, en octubre de 2021, el gobernador Vicente Blel –y que prometía entregar este 2022 adecuaciones y la construcción de nuevas escuelas–, en algunos pueblos nunca arrancó y en otros se paralizó. Y, aunque en 43 colegios las obras ya están terminadas, hay proyectos que, por ahora, son elefantes blancos.

La Gobernación firmó cinco paquetes de infraestructura educativa por $194.142 millones a igual número de contratistas: dos de estos contratos fueron para el mejoramiento de escuelas y los otros tres, para la construcción de colegios en 11 municipios. Esos recursos están entre las inversiones más cuantiosas de lo que va del gobierno Blel.

Tres de las obras de construcción de nuevos colegios (instituciones educativas San Francisco de Loba, Alejandro Durán Díaz y Norosí) están paralizadas, según la Gobernación, por la ola invernal que impide el acceso de los trabajadores y por problemas de orden público.

A esas obras se suman otras, también estancadas, del paquete de mejoramiento, pese a que varios de los pueblos bolivarenses requieren, con urgencia, escenarios académicos dignos. Las razones que da la Gobernación son fallas estructurales superiores a las esperadas y oposición de la población, que exige obras “que no se encuentran en el alcance del contrato”.

El panorama para siete sedes educativas, ubicadas en los municipios de Cicuco, Talaigua, Mompox y Pinillos, es aún más complejo porque las obras todavía no se inician. Lo que aduce la Secretaría de Educación es que no hay materiales de construcción y que los docentes han pedido no iniciar hasta no tener certeza de que los trabajos culminarán en los tiempos planeados.

Los docentes argumentan que inversiones de este tipo suelen comenzar y luego paralizarse, hecho que afecta aún más el desarrollo de sus clases, pues algunos salones se convierten en bodegas.

Una fuente que conoce las movidas políticas de Bolívar le dijo a La Contratopedia Caribe –equipo periodístico del que formo parte– que esos contratos de infraestructura educativa fueron clave para las campañas legislativas de los candidatos del grupo Blel, el pasado 13 de marzo. En esa misma vía apunta un reportaje periodístico publicado por La Silla Vacía el 11 de abril, titulado ‘Mientras muchas maquinarias fallan, dos parapolíticos se adueñan de Bolívar’.

Aunque no es fácil asegurar que esos contratos fueron funcionales a las campañas de Yamilito Arana, Nadia Blel y Juliana Aray, sí hay nexos entre los municipios beneficiados con esas obras y las votaciones del 13 de marzo. En 10 de las 11 poblaciones donde deben construirse las nuevas escuelas, los conservadores fueron la principal votación al Senado; mientras que a la Cámara lo fueron en los 11 municipios.

*En la redacción de esta columna participó el periodista Antonio Canchila.

*Cofundadora de la Contratopedia Caribe.