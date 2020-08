Me siento secuestrado, dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Y es verdad!

Cuando en un proceso judicial se pierden las garantías procesales, y los jueces por encima de las razonables pruebas deciden quitarle la libertad a un procesado, enviándolo a la casa por cárcel, es técnicamente un secuestro.

El secuestro según el Acuerdo de La Habana dejó de ser un delito, es más, ya no se le llama como tal, sino una retención política. ¿No es el proceso que se adelanta contra el expresidente Uribe Vélez una retención política? ¿Qué tan lejos están estas premisas del cautiverio que está padeciendo el expresidente, y que le impuso nada menos que la Corte Suprema de Justicia? Es decir, los jueces han prevaricado. ¿Prevaricar no es un delito, el que comete un delito no es acaso un delincuente?

¿Qué es el secuestro? El concepto se refiere al acto y al resultado de privar a un individuo de su libertad de manera ilegal, para exigir algo a cambio de su liberación. El caso del expresidente Uribe Vélez, es un secuestro simple; sacarlo del juego político, tratando de lograr para siempre su muerte electoral, dado el enorme caudal de votos que aun ostenta, que está muy vigente y más vivo que nunca, al ver la nación el despropósito en que se ha convertido el Acuerdo de la Habana, y el perverso instrumento de impunidad que es la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Existen dos clases de secuestro: el extorsivo; cuando se pide por la persona secuestrada un dinero o algo de valor a cambio. O el simple, cómo es este caso, donde sin pedir recompensa pierde la libertad un individuo que queda retenido. ¿Entonces no es acaso el expresidente Uribe un preso político? ¿Qué tanto nos estamos pareciendo a Venezuela? ¿No es acaso la Corte Suprema de Justicia un dictador autoritario, que hace lo que le viene en gana por encima de toda razón? ¿No se parece la Corte Suprema de Justicia de Colombia al dictador Nicolás Maduro?

Lo triste de esta especie de dictadura de la justicia es que enmarcada aparentemente en la legalidad de la democracia, la Constitución Política y la independencia de los poderes políticos, se use para secuestrar al expresidente Uribe o a cualquier individuo que se les oponga. Ya decía el expresidente: no vienen solo por mí, vienen por las instituciones colombianas, es decir, por todo aquel que se oponga a sus objetivos.

¿Quién controla a la Corte Suprema de Justicia? Dice Sofí Casas en un contundente artículo: “Para llegar al dilema de quién controla a las cortes, debemos hacer un recuento de los magistrados que actúan con estilos mafiosos, y que con absoluta impunidad los colombianos vemos cómo cada una de sus acciones parecieran quedar en el olvido”.

La lista es larga: Gustavo Malo, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Eider Patiño, Yesid Ramírez, José Luis Barceló, César Reyes.