Hoy culmina la 35ª Semana por la Paz convocada por diversas organizaciones sociales y eclesiales. Una invitación a la paz con el lema “Territorios en movimiento por la paz - Reconociendo, Resignificando, Reivindicando”. Quiera Dios que las diversas acciones que se han realizado a lo largo de esta semana contribuyan a una toma de conciencia de la urgencia de la paz entre nosotros los colombianos. Porque los hechos de violencia desde grupos de diverso pelambre continúan regando sangre inocente e infundiendo terror en tantas comunidades y sectores sociales del campo y la ciudad.

Entre tantos sentimientos que pueden venir al corazón creyente me invito y te invito a reflexionar en la expresión del Salmo 85, 11-14 que en algunas traducciones afirma: “Se ha mencionado Amor y Verdad, se abraza Justicia y Paz, la verdad brotará de la tierra, y de los cielos aparecerá la justicia”, y en otras traducciones: “El amor y la verdad se dan cita, la justicia y la paz se besan, la verdad brota de la tierra, la justicia se asoma desde el cielo”. Abrazo y beso entre justicia y paz no pueden ser cosa distinta para el autor sagrado que la afirmación radical de la unión inseparable y la mutua conjunción que entrañan el abrazo y el beso de ellas. Metáfora preciosa para orientar el pensamiento y ante todo la acción de los creyentes.

Este país no tendrá paz mientras no se haga justicia, mientras las tres “T” de las que habla el papa Francisco no se corporifiquen en acciones de gobierno: tierra, techo y trabajo. Por eso, para que haya paz, la justicia tiene que venir abrazada con la paz y besarse. Lo demás es llamarse al engaño, a la distracción y al desenfoque de los ejes fundamentales de la paz. Y el salmista precede la afirmación acerca del abrazo y el beso de la mención del amor y la verdad. Inexpugnable receta que bien nos cae al finalizar la semana por la paz. Porque quienes son víctimas de la injusticia por la pérdida de sus tierras, o de sus techos por la violencia de las inundaciones y de su trabajo por las suspensiones de contratos a partir de la pandemia, nos llevan a pensar en qué país viven los que realizan estadísticas y hablan de un país de mentiras, próspero y en crecimiento económico. Por ello la verdad no se da si falta el amor, si nos falta el amor, nada somos, dice una canción religiosa quizá no tan conocida, pero intensa en su resonancia bíblica.

Si algo nos puede dejar la semana por la paz es la necesidad de seguir andando hacia la búsqueda del amor y la verdad para que entonces, ello sea lo que conlleve que la justicia y la paz se abracen y besen. Lo demás será mentira sin verdad, odio sin amor, opresión y exclusión sin justicia. Por ello, que los territorios de este país se muevan por la paz, reconociendo, resignificando y reivindicando.

Teólogo y religioso Salvatoriano.