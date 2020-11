No han sido pocos los cuestionamientos que, en sus cuatro años de existencia, ha recibido la Justicia Especial para la Paz. A palabras como reforma y derogación ahora se le suma referendo. ¿A quién no le conviene que Colombia, a través de un sistema de justicia transicional, logre transitar hacia la paz, resarciendo a las víctimas, rehabilitando los victimarios y recomponiendo el tejido social sin dejar de hacer justicia? ¿Dónde ha quedado la fe pública que merecen aquellas instituciones que sostienen una democracia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad? ¿El hecho de que algunos quebranten lo acordado y deterioren las confianzas lo debe arruinar todo?

Con la llegada a la presidencia de la JEP del Dr. Eduardo Cifuentes, necesitamos que la justicia y el derecho sigan siendo ese grito en la calle que reclama la reparación como antesala de la reconciliación. En la Colombia profunda, donde se vivió la guerra con todas sus atrocidades, se anhela la reconciliación. Nuestra Nación cree en la posibilidad del perdón como signos de virtud y de grandeza humana, pero también cree que no se puede manipular el olvido como herramienta para lograr la impunidad. Este modelo de justicia alternativa, siendo transicional, no deja de ser justicia. La única manera de sanar ese pasado de confrontación fratricida, es recordándolo para recuperarlo y purificarlo. No será fácil la reconciliación si ocultamos o deformamos la verdad. Las Farc, los paramilitares, los agentes del Estado y los políticos implicados deben entenderlo. La hondura de tantos sufrimientos debe ser conocida. Purificar la memoria colectiva de nuestra historia nos exige arrepentimiento y perdón. Debemos mantenernos en lo esencial y evitar retroceder. Colombia quiere que la verdad sea conocida, la búsqueda de la justicia sea una tarea permanente y la reconciliación un hecho posible para todos. Es un error confundir la reconciliación con el silencio, el perdón con el olvido, y la justicia con la conveniencia política. La verdad sin justicia es mentira, la justicia sin verdad es engaño. Establecida la verdad, restaurada la justicia, inauguramos el tiempo de la misericordia con gestos muy concretos.

El papa Francisco, siempre oportuno, en su última Carta Encíclica, Fratelli Tutti, nos propone un itinerario para la reconciliación. En el capítulo séptimo nos dice: “Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia porque un proceso de paz no acaba con un acuerdo firmado, empieza con la verdad, compañera inseparable de la justicia y la misericordia” # 225 y226.

Francisco tiene claro que la justicia es una exigencia social de pedagogía ética que no responde al deseo de venganza, sino a la necesidad de establecer públicamente lo bueno y lo malo para la realización de una sociedad donde todos tienen cabida y podamos alcanzar la reconciliación y la paz. ¡Valoremos su mensaje!