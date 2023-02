La izquierda al poder

Confieso que no me parece ninguna tragedia tener un guerrillero en la casa de Nariño si fue elegido por más de 10 millones de colombianos, al revés, me hace amar todavía más a este extraño maravilloso país que es Locombia.

En Italia fue presidente de la república por dos periodos el partigiano (palabra en italiano que se refiere a un partisan o combatiente de la resistencia) Giorgio Napolitano, combatiente comunista de la resistencia antifascista; en Uruguay don Pepe Mujica, guerrillero activo de los Tupamaros, que es hoy un icono del buen gobierno; en Brasil Dilma Rousseff, guerrillera del VARP (Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares) durante su gobierno implementó medida para mejorar la educación y la atención médica, y sigue una caterva de mamertos al poder comenzando por el finado Castro Ruiz hasta Daniel el malo, el loco tupín, el coreano norteño etcétera.

Y ya que me metí a petrista me sorprende también la falta de memoria y de conciencia de varios periodistas asentados en la oposición, opinadores profesionales que olvidando los doscientos años pasados en el subdesarrollo más tenaz, le están pidiendo resultados a este gobierno pollito que ni ha cumplido ni el año, que digo 8 meses de vida.

El peligro comunista existió en la guerra fría cuando los ministros italianos en Washington anunciaban que debían darle al partido comunista mínimo un ministerio y allí se abrían las puertas doradas de fort knox y fluían los préstamos anticomunistas, y exagerar el peligro rojo es la propaganda basada en el miedo de mucha gente a tener que repartir aunque sea mínimamente lo que es nuestro, los 11 puntos de la propaganda nazi de Joseph Goebbels están todavía vigentes y aplicables, tanto que un mismo director de campaña se le chispoteó la estrategia del miedo, frente a una cámara con el país escuchando.

Estos opositores no se dan cuenta que si le va mal a Petro, le va mal al país, que en lugar de pedir la cabeza de cuanto funcionario ha nominado el presidente deberían esforzarse para colaborar hacia la consecución de lo mejor para el bien común. Y la actitud egoísta de nuestros industriales que no se percatan que la mitad de nuestra población está viviendo en la más aberrante inseguridad alimentaria, donde ellos deberían pagar un impuesto específico contra el hambre, una manera altruista para aliviar este grave problema de la falta de comida.

Y más de un millón de nuestros niños que se alimentan en sus colegios con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) están a la espera de esta que a veces es la única comida del día, y no obstante, ha habido carroñeros que le han quitado el pan de la boca a los hijos de la patria.