Una de las cualidades de la naturaleza humana es la innovación cuando se enfrenta a un reto y que de acuerdo a su definición más ortodoxa no es otra cosa que el proceso de introducir novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible innovar con la implementación de elementos totalmente nuevos. En economía, Joseph Schumpeter en 1939 fue quien introdujo este concepto en su «teoría de las innovaciones», en la que lo define como el establecimiento de una nueva función de producción.

Pues bien, en la pandemia actual es donde se ha podido observar con mayor énfasis que en otras épocas el proceso innovador en todas las disciplinas donde el hombre se desempeña, siendo tal vez las comunicaciones donde más se ha desarrollado ante la imposibilidad inicialmente de efectuarse reuniones presenciales no solo en la educación, sino en todos los otros aspectos de la economía y la misma ciencia. Por ejemplo, ya es una realidad que para hacer negocios o comprar y vender artículos, no es necesario la presencialidad, se pueden hacer en forma virtual, lo que ha fortalecido nuevas formas de trabajo empresarial como las entregas a domicilio, es decir, sin salir de casa se puede adquirir la mayoría de artículos necesarios para el hogar. Aquí vemos una forma de innovación consistente en la mejora de la gestión empresarial con nuevos procedimientos, utilización de una tecnología, automatización, mejorando la calidad, definiendo nuevas formas de satisfacer al cliente, donde se ven algunas ideas de lo que puede ser y conseguir la innovación y ayudar a las empresas a crecer y ser más competitivas y no quedarse quietas porque las lleva a la quiebra.

La medicina también ha salido fortalecida, una vacuna normalmente se tomaba 10 años para ser aprobada, aquí mediante procesos innovadores, se logró producirla y aprobarla en un año que, si bien no ha acabado la pandemia, sí la ha controlado, evitando pérdidas humanas a la misma rata en que morían las personas saturando todos los sistemas de salud antes de la vacunación.

En 2009, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual organizó la publicación del Índice Global de Innovación. Este índice, anualmente, muestra de una forma clara y bien documentada el lugar que ocupan más de 130 países que participan en el reporte, en cuanto a su papel como países innovadores. Entre los países más innovadores se encuentran Suiza, Singapur, Suecia, Alemania, EE. UU., Japón, China, Italia, India y Rusia. Ningún país suramericano se encuentra entre los primeros 50 países innovadores y Colombia ocupa el puesto 67 sobre 130 países que reportan a esta organización.