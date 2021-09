Casi diez meses después del alocado paso del huracán Iota por Cartagena todo sigue igual: los 155 mil damnificados esperando que se cumplan las promesas gubernamentales para cambiar su penosa situación, el agua de nuevo metida en sus viviendas desmirriadas, el dengue avanzando, el hambre rugiendo en los estómagos vacíos, la otra ciudad -la que está del otro lado del espejo de su cruda realidad-, nadando en el desorden y la fantasía sin enterarse de que hay otro mundo más allá del Centro Histórico y el sector turístico.

Así ha sido siempre. Solo que ahora es peor porque hay más pobreza, miseria, desigualdad, desempleo, mientras siguen creciendo a lomo de COVID-19 las necesidades. Es dolorosa y generadora de angustia la dramática vida cotidiana de decenas de miles de cartageneros que sobreviven en condiciones inhumanas en gran parte de la ciudad y varios de sus corregimientos, una penosa radiografía de lo que no debe ser pero es. La gente, apabullada por las penurias, navega sin esperanza en un mar de vanas ilusiones, cercada por el hambre, la violencia y la incertidumbre.

Cartagena ha vivido por mucho tiempo bajo la falsa creencia de que es imposible cambiar esa realidad que maltrata y ofende. Se piensa que es endémica, que no se cuenta con recursos suficientes, que la gente no hace nada para salir del fango, que en muchas otras partes también hay pobreza y miseria, que todo está escrito y es para siempre. Romper ese paradigma está en manos de todos. El diálogo social debe ser el inicio de una gran convergencia que venza el desgreño, la politiquería barata que engaña y distorsiona, la corrupción que no permite avanzar en la dirección correcta. Se hace necesaria una nueva dinámica mental, una disposición colectiva que nutra otras acciones, un discurso distinto basado en la confianza, el reconocimiento de la diferencia y la recuperación de la identidad del cartagenero que se ha diluido en el tiempo.

Es urgente unificar acciones inteligentes y sinceras, entender que no se puede perder más tiempo en discusiones estériles y, por el contrario, convencerse de que llegó la hora de mostrarnos capaces de vencer la adversidad en la búsqueda de un mejor porvenir colectivo. Enderezar el rumbo no es solo una necesidad sino la única opción para dignificar la vida de la mayoría de la población cartagenera, cuyo destino no puede seguir atado a falsas promesas de reconstrucción social que por largo tiempo se han vendido como panacea por los mercaderes de la politiquería y el pillaje.