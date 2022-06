La guerra sucia

Ante el incremento de intención de voto hacia el candidato a la Presidencia de la República, Rodolfo Hernández, quien ya supera al otro candidato, Gustavo Petro, se ha desatado una guerra sucia en contra de la campaña de Hernández y cada vez que habla recortan o enmarañan lo expresado por el ingeniero, para atribuirle el sentido contrario a lo expresado por este candidato.

Un par de ejemplos para que el lector pueda apreciar lo expuesto en este artículo, adicional a los petrovideos denunciados por la revista Semana recientemente:

Que iba a acabar con el sistema de pensiones de los militares cuando les llegara el tiempo de retiro. Falso, lo que dijo era que el sistema de pensiones no podía ser igual a los administrativos del Ministerio de Defensa y los militares que exponen sus vidas para defender a la patria, buscando con ello que los retirados no voten por él.

Cuando habló que las mujeres debían de quedarse en su casa, lo sacaron del contexto, se refería al papel de su esposa en los asuntos políticos actuando él como gobernante y no que esté en camionetas paseándose y utilizando recursos del Estado, no dando ejemplo, lo anterior buscando que las mujeres no voten por él.

Pero fácilmente se puede verificar, primero, el 60% durante su administración como alcalde de Bucaramanga eran mujeres, su fórmula como vicepresidente es mujer y no de estratos altos, sino una mujer formada de la clase media, profesora y de una hoja de vida impecable, entonces uno se pregunta de dónde ese odio que dice tener hacia las mujeres.

Por mi parte he seguido con juicio su discurso no solo anticorrupción, sino cómo gobernará dando ejemplo y atacando de frente el mayor mal que aqueja a los colombianos, que como manifiesta Hernández se roban 100 millones de pesos cada minuto.

Solo evitando eso serían aproximadamente 52 billones de pesos anuales, es decir, dos veces y media la reforma tributaria que causó el paro con enormes pérdidas para el sector económico del país.

A pesar del perdón social a los corruptos, acompañamiento en su campaña de personas con reputaciones deplorables y de ofrecer proyectos inalcanzables, no le ha quedado otro camino que buscar el desprestigio de su oponente de una manera no limpia y precisamente lo que está causando es el efecto contrario, que parte de sus seguidores ahora entran en razón y están cambiando su voto hacia el “viejito”, como lo tildan pero de una capacidad enorme de razonamiento.

Precisamente leía lo manifestado por el profesor Monchi Uri, de la universidad de Montreal, que el cerebro entre los 70 y 80 años elige el camino que consume menos energía, elimina lo innecesario y deja solo las opciones adecuadas para resolver el problema.