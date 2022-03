Existen registros que dictan que ya en el siglo IV a. C., en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en guerras griegas, se tienen datos de mujeres que pertenecieron a las tropas de Alejandro Magno, y existen registros de cadáveres que corresponden a mujeres en el asedio de Constantinopla en el año 626, pero los héroes de la época en nuestro imaginario todos son hombres.

Con el tiempo, se ha reconocido que existió participación de mujeres en las Reales Fuerzas Áreas de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y que en la Segunda Guerra Mundial países como Estados Unidos, Rusia, Alemania e Inglaterra tenían en sus escuadrones a miles de mujeres, de estos hechos tenemos un poco más de información, todo esto, sin contar con la alta presencia femenina en los hospitales de guerra desde siempre.

Con datos como los anteriores empieza el libro “La guerra no tiene rostro de mujer”, que fue publicado en 1985, escrito por la Premio Nobel de literatura Svetlana Alexiévich (2015). El libro es la recopilación de historias de mujeres que pertenecieron a varios ejércitos europeos, la mayoría de ellas pertenecientes al Ejército Rojo, pero sus voces nunca habían sido registradas. Ellas fueron francotiradoras, enfermeras, condujeron tanques, y también fueron los seres humanos que se atrevieron a hablar de la suciedad, el frío, el hambre, la violencia sexual, y la angustia que supone sentirse más muerto que vivo en medio de la guerra. “Las mujeres de Svetlana” le dieron voz a lo que los hombres no se atrevieron a contar, contaron la guerra desde lo que verdaderamente es: un desastre, no la idealización de que matar a otros seres humanos es simplemente un acto heroico.

Y es lo que justamente está pasando ahora en Europa, el 25 de febrero del 2022 murió la primera mujer soldado en Ucrania, la escritora Iryna Tsvila, en lo que ya se denomina “el asalto de Kiev” en mano de las tropas rusas. Iryna hacía parte de la Brigada de la Guardia Nacional de Respuesta Rápida del Ejército de Ucrania, murió el mismo día que su esposo y dejaron 5 hijos huérfanos. Un desastre.

Hoy tenemos la oportunidad de acceder a la información rápidamente, por eso nos corresponde saber cuántas mujeres forman los frentes de batallas de nuestros ejércitos, cuáles son las reporteras que nos están dando la información, quiénes son las médicas que salvan vidas en el frente de batalla, hoy debemos honrar la vida de todas las que se juegan la vida por la idea justa de tener un mundo mejor en donde quepamos todos.

Hoy nos corresponder honrarlas y honrarnos a nosotras mismas por no dejar que sus rostros sean ignorados.