Lamentable el circo que se armó entre el Concejo y el alcalde Dau. La buena noticia es que no pudieron irse a los puños, donde seguramente habrían salido muchos para el ya congestionado sistema hospitalario de la ciudad, irónicamente, lo que encendió la batalla del gigante y sucio Goliat, contra un noble mandatario de firmes convicciones y lengua dura.

No es la primera vez que en tales escenarios ejecutivos y legisladores de la democracia miden sus fuerzas a punta de blasfemias. En la Roma Imperial, los insultos no se daban entre los dueños del poder, sino las espadas, así que algo hemos avanzado. Lo que no ha cambiado es la manipulación de los hechos, ni de los contextos.

Al alcalde se la tienen montada desde el primer día. El mandatario prometió salvar a Cartagena a punta de llevar la corrupción a la esquina de la cero tolerancia. Algo que beneficia a los ciudadanos que no están pensando en malas intenciones, por lo tanto el Concejo debería abrazarlo en vez de entorpecerlo.

El alcalde Dau tuvo una falla de estrategia enorme que debe ser corregida. Ante la magnitud y audacia del enemigo, deberá siempre recurrir a la fuerza soberana que representa el pueblo y quienes le elegimos. Enterando al pueblo por todos los medios posibles y haciendo públicos sus proyectos, el alcalde habría puesto al Concejo contra las cuerdas. Si realmente eran proyectos para el beneficio de la mayoría, la mayoría del pueblo habría estado con Dau, pero más importante aún, vigilante y atento de cuáles serían los argumentos del Concejo, o cuáles sus preguntas, dudas, o razones para rechazar o posponer los proyectos.

¿No es esa la verdadera democracia? Haciendo partícipes al soberano, obligamos a ambos, ejecutivos y legisladores, a presentar proyectos serios, bien sustentados y debatidos con razones de substancia y no de ego. Si el proyecto no pasa, el pueblo sabrá que se hicieron los mejores esfuerzos y no a sus espaldas. Al final se devuelve confianza al sistema democrático, hoy perdida y difusa como una gota al vaivén de una tormenta.

En la Roma imperial, la supervivencia del más poderoso se medía por la astucia para predecir los movimientos de sus enemigos. Por primera vez desde que vivo en esta ciudad, se siente una inclinación firme de todas las clases sociales en favor de su alcalde, y una disminución real por el respeto, en realidad miedo, que se tenía por el empobrecido y disfuncional Concejo. La hora del florero de Llorente ha llegado, pero el alcalde tiene que atesorar su única arma disponible hoy con mucha inteligencia: la fuerza del soberano.