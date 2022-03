Y así debería ser, toda una algarabía, como cuando tenemos invitados a nuestra casa y nos esmeramos para que todo quede punto en blanco y no haya el más mínimo detalle que perturbe o desvirtúe la imagen de esa celebración. Y no es broma lo que digo, pero desdichadamente los entuertos, chuecos y tramoyas jamás dejan de existir porque en Colombia que es ahora de quien estoy hablando se acostumbró a la trampa y la experiencia nos sigue demostrando que sin chanchullos no funciona porque debe engañar como el zorro y con la astucia lograr todos los propósitos. Lo importante es que las personas salieron a votar, hay que cumplir con el derecho y a su vez deber de depositar confianza en la conciencia y saber que mi decisión, la propia, la pensada, la necesitada, equivocada o no, me pertenece como ciudadana de un país que debe salir erguido y triunfante para beneficio de todos. Demasiado hostigamiento político, demasiado abanico de partidos, muchas caras, esto para mí es confuso, sin embargo, antes de ir a votar me tocó hacer mi propio machete para no equivocarme y llegar justo a marcar lo que yo escogí. Y ahora en las consultas, Petro, Fico y Fajardo ganan. Lo importante como mencioné antes es que las personas salimos a votar y todavía no está dicho el último resultado para presidente porque como decía mi padre cuando asistía a un partido de fútbol, que mientras el balón rodara hasta el pitazo final no se podía cantar victoria y en vista de tanta politiquería a la que nos hemos visto sometidos años tras año, sobreviniendo la desigualdad, la falta de oportunidad y la escasez económica, muchas personas y la juventud quieren el cambio y se le miden a lo que sea, con certeza o sin ella de que es lo mejor para el país, con tal de no tener de lo mismo y es así como viene pasando en América Latina donde cada vez más la izquierda se va metiendo y de campaña en campaña han logrado su cometida. Quizá algunos candidatos pequen con su prepotencia y refrieguen en cara a muchos su poder de convencimiento, pero ojalá que cuando estén alguno de ellos en el trono presidencial, tenga la entereza de cumplir con cada discurso cantado y embadurnado en cada pared, medio o cabeza de un colombiano. Demasiada bulla con palabras y más palabras, demasiada retórica. Creo que a ese que nos gobernará esperemos a ver quién queda, cumpla a cabalidad todo lo que minuciosamente esculpió para lograr su compromiso. En la democracia limpia y transparente que brilla por su ausencia desde tiempos atrás, el ideal de todo ciudadano ético es saber que su voto fue entregado de manera honesta, sin lavado de cerebro ni pago por su decisión. Esperemos la mejor providencia de los colombianos y que el presidente que sea electo tenga los pantalones bien amarrados para darle a su gente lo que necesita y no seguir abusando como ocurre repetidamente.

*Escritora.