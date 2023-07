La familia es prioridad

En el año 2016, escribí el artículo “Familias en el perreo” que fue publicado en El Universal, refiriéndome a las “familias” donde sus integrantes no se tratan por sus nombres sino por apodos, nadie se respeta entre sí, imperando el uso de palabras obscenas, las personas mayores dan ejemplos como: el abstenerse de ponerle reglas de comportamiento a los menores que crecen silvestremente, esperan cada fin de semana para abusar con bebidas alcohólicas embriagándose la mujer a la par de su pareja y haciendo espectáculos grotescos frente a los niños, aunado al uso indiscriminado de equipos de sonidos o picós que tienen hora para encenderlos, pero no para apagarlos, sin importar el perjuicio causado a los vecinos, donde los hijos van a la escuela si quieren y el padre de familia prefiere comprar una cerveza que aportar para una buena alimentación de su hijo, entonces decimos que en ese lugar no hay quien cierre la puerta, están en el perreo, término juvenil de la época definido como desenfreno, ausencia de reglas y límites en el actuar.

Esa situación descrita no es inventada, ni ha cambiado; es una realidad de la Cartagena humana que hoy ha empeorado, donde la familia como núcleo de la sociedad está fracturada dejando de cumplir su misión de formar mejores personas, es allí que se hace necesario la intervención del Estado con políticas públicas de restauración al tejido familiar que paren la degradación del ser y brinden un porvenir esperanzador a la juventud, un futuro que hoy es incierto por no llamarlo nefasto en numerosos sectores de esta urbe con jóvenes protagonistas del crimen como sicarios o víctimas que mueren a muy temprana edad. Evidencia es el número de 200 asesinatos en el primer semestre del 2023, de los cuales 120 fueron por sicariatos.

En Cartagena, la acción para la rehabilitación de la familia debe ser prioritaria, con atención multisectorial de entidades del orden local, nacional e internacional convocadas para la ejecución de proyectos sociales integrales donde se hagan tomas por un periodo mínimo de tres meses a los sectores vulnerables con más índice delincuencial con el acompañamiento de las fuerzas militares que aseguren óptimos resultados evaluables y medibles en el tiempo. También se requiere realizar una masiva campaña pedagógica ‘Por la superación humana’, de forma presencial y por medios de comunicación, con mensajes para estimular el progreso personal, que le hable al ciudadano de sus valores y dimensiones humanas, que le diga que no podemos resignarnos a la pobreza, que con esfuerzo y disciplina sí podemos avanzar.