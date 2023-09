La ética, ¿utopía u olvido?

La ética de Sócrates se basaba en la certeza lógica, creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal; a su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Para poder entender lo que Sócrates pretendía en su teorema se debe contemporanizar. Platón, creador del concepto de plutocracia, consideraba que quien debía gobernar era el rico, porque no existía nadie mejor para guiar al Estado en el camino de la virtud, dado que el rico era el mejor de los hombres: virtuoso, conocedor que fue capaz de salir de la caverna y contemplar las ideas, lo anterior, en razón a que era quien podía o tenía la capacidad económica para ilustrarse. Hoy hay que leer estos conceptos sobre la ética línea por línea, con mucho cuidado, porque ya la educación, aunque se diga que es un servicio público y universal, es decir, para todos, es una falacia, si bien en nuestro país esta no es solo una obligación por parte del Estado sino que también figura como un derecho fundamental, sin embargo, en Colombia la educación es de pésima calidad, los resultados de las pruebas PISA así lo indican, somos el penúltimo país en su escala, lo que en lógica de Sócrates significa que somos una sociedad carente de principios para estructurar de manera coherente un tejido social en el cual comulguen de manera armónica los fines de la nación y el gobierno que se elige. Por ello hay tanta tensión entre derechos, no es lógico que un poderoso económicamente hablando tenga que recurrir a un vicio social como es la corrupción para obtener un contrato, según Platón, por derecho propio debía adjudicársele. Una sociedad que admira a un corrupto no merece mejor suerte, hace poco un congresista costeño, para colmo, después de estar 5 años privado de la libertad por corrupción, fue recibido en su pueblo como héroe y después nos preguntamos si la expresión “Cada pueblo tiene el gobernante que se merece” está o no vigente. Cuando vendemos el voto, vendemos nuestra conciencia, y escuchamos “Él roba, pero hace” o “Ese es el menos ladrón”. En este país la pésima educación generó una mutación de la figura de la Democracia creada por Clístenes 570 A.C, la cual se caracteriza por la aplicación del principio básico de isonomía, que no es más que la igualdad entre personas éticas y moralmente honestas y en este punto es donde se pierde la discusión y el debate y entra en zonas ambiguas o grises ¿Qué es ser ético y moralmente honesto? Y entra a terciar en este problema el ethos de la política, es decir, se responde la pregunta más con argumentos subjetivos investidos por intereses individuales que de manera científica y académicamente objetiva, excluida de cualquier interés salvo el general y es cuando nace la exclusión y el sectarismo porque cada sector maneja su propia definición de Democracia e intenta imponerla y volvemos al origen de la discusión, aceptamos una plutocracia -gobierno de los ricos- o acudimos al principio de isonomía para integrar la fórmula de la democracia a través de la cual podamos elegir un gobernante ético y moralmente estructurado que le permita adelantar una buena labor administrativa.