Ante los recientes hechos de inseguridad en el país, el editorial de El Tiempo (Vuelve y juega) dice que el tema de la inseguridad se toma una vez más el debate público, por lo que alerta sobre la urgencia de “explorar estrategias innovadoras”.

Al hablar de innovación, nos imaginamos enseguida operativos policiales diferentes en los que se use, por ejemplo, la inteligencia artificial, drones en sitios específicos y con visión nocturna que sirvan para captar los movimientos de bandas criminales. También sensores efectivos para los ladrones en buses y busetas con comunicación rápida a un grupo de reacción inmediata o, por qué no, insertarles un chip, y no esos brazaletes obsoletos, que detecten realmente los pasos de aquellos bandidos a los que no se les dictó medida de aseguramiento intramural porque las cárceles están repletas, y que siguen delinquiendo.

Pero no, nos quedamos en lo mismo: primero, se convoca un consejo de seguridad cuando se disparan los robos y homicidios. Después, ante los medios de comunicación, los mandatarios aprovechan para culpar al débil sistema de justicia que suelta a los delincuentes en menos de lo que canta un gallo; uno que otro promete bajar al parrillero de la moto, y por último, se anuncia el aumento en el pie de fuerza. Hasta ahí.

Recientemente en Bogotá, la alcaldesa mandó al Ejército a patrullar las calles, una medida que sabemos es cortoplacista. A Barranquilla llegarán 440 uniformados más y esperan aumentar el número de jueces. ¿Alcanzará?

No son medidas nuevas, así que innovación no hay para enfrentar este flagelo; sin embargo, algo se está pensando o haciendo para intentar bajar los índices de criminalidad.

Ahora bien, uno se pregunta cuál es la estrategia en Cartagena para combatir la inseguridad. No hay que desconocer que a diario las autoridades presentan resultados, pero no son suficientes ante una ola que crece en medio de la pandemia. En mes y medio contamos 14 sicariatos, atracos por doquier, y la percepción de inseguridad sigue aumentando.

Insólito: la estrategia que más aplican las comunidades víctimas de la delincuencia, y que fueron dejadas a su suerte por parte del Distrito, es construir abultados reductores de velocidad (policías muertos) o poner talanqueras con candados que cierren la calle de todos. Una medida ilegal, que en principio debería ser una función del Datt porque además esos policías acostados no cumplen con la norma y afectan la suspensión de los vehículos, se convierte en el primer salvavidas. Desde hace un par de semanas en la tercera calle de La Castellana cierran toda la vía (espacio público), de 10 p .m. a 5 a. m., con candado, más los reductores ilegales de velocidad y dicen que les ha funcionado. Esto se replica en muchos sectores más, porque estrategias por parte de las autoridades locales, no hay, y si hay, no funcionan.

