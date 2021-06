El que justifica o promueve lo que pasa argumentando que la violencia es la partera de la historia, seguro no es la madre ni el padre de los que de ambos lados mueren o sufren heridas graves. Y puede tener razón, esa herida abierta que necesitamos derrotar complejizó, entre otras, el paro, las marchas, los bloqueos, afectando la negociación del Gobierno y el Comité de Paro. Mientras los condicionamientos bloquean los acuerdos, el vandalismo autónomo y su agresividad inadmisible, radicaliza al poder y detona los excesos del uso de la fuerza pública. Los bloqueos llegaron a su límite.

Buscando apaciguar la violencia, para bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo presencia en el país como acordó con el Gobierno y además de información, sus delegados sintieron la energía de los odios y tensiones en el portal de las Américas, sitio de conflicto en Bogotá al final de las marchas. La destrucción de los bienes públicos y los datos de heridos de ambos lados, de muertos y desaparecidos, no tienen antecedentes. Reunidos con todos los actores la CIDH validará las cifras y podremos saber dónde están los que el fiscal no encuentra.

En mis 72 años y los más de 54 de conciencia política, no tengo referencia de un país con 42 días en paro, manifestaciones multitudinarias, bloqueos y mesas de diálogos por doquier, donde más allá de la reforma tributaria derrotada, la juventud, los trabajadores, sectores medios, las etnias, la pluralidad, en paz, desde las calles de Colombia ejerce el derecho a protestar contra un modelo socioeconómico y la gestión del gobierno. El desempleo y la pobreza creciente se refleja en la imagen negativa de Duque que, según Infobae, llega al 77%. Ganada la educación universitaria gratuita, la juventud vital apoya todos los puntos del pliego y, entre ellos, el de la renta básica que favorecerá a 6.2 millones de familias, 21 millones de colombianos con expectativas, lo que suma $73,9 billones.

Descentralizadas las marchas veo que hoy la esperanza es un derecho. El poder del Estado y un amplio poder del pueblo probado en las masivas marchas, negociarán. Ojalá con grandeza el Gobierno se apunte a lograr un difícil gana gana. Los gremios han hablado y exigido despejes y soluciones. Su derecho a la reactivación exige definiciones y que paren los bloqueos. Es evidente que lo que se negocie incidirá en los compromisos de unas elecciones que ya arrancaron.

La tensión escaló tan alto que el partido de gobierno dejó ver a su jefe dando órdenes y sus medios hasta en inglés buscando culpable. No, no se equivoquen, no es Petro quien está detrás de la protesta, es la gente. Son muchos los nuevos líderes y lideresas y hay que protegerlos de la cruel pandemia.

*Abogado ambientalista y comunicador.