A propósito de la noticia publicada en primera página en El Universal en días pasados, que se tituló ‘Obras de Protección Costera no afectan al patrimonio’, el experto en estos asuntos Alberto Samudio señaló que “...las intervenciones son necesarias para la ciudad y no afectan al patrimonio”.

Totalmente de acuerdo con el arquitecto, más que necesarias estas obras para el bien de Cartagena, son un imperativo que no se puede dilatar más. ¿Que si afectan al patrimonio? Sí lo van a impactar.

Vemos entonces que, ante la afirmación del secretario del Comité Técnico de Patrimonio, el arquitecto Alfonso Cabrera, quien señala que el trazado actual de la obra interesaría a la escollera sumergida, que va desde los baluartes de Santo Domingo hasta el espigón llamado de La Tenaza, construida en la colonia para la defensa de la ciudad, Samudio riposta afirmando que no está de acuerdo en que la obra impactaría el patrimonio o las murallas.

Por supuesto, no es que vaya afectar a las murallas, ni más faltaba. El megaproyecto no va a perjudicarlas, lo que no se quiere es que la protección costera pase por encima de la escollera de La Marina como actualmente lo tiene comprendido el diseño de la obra. Un plano de Antonio Arévalo de 1769 nos muestra el proyecto de la muralla sumergida, construido muchos años más tarde. Y una foto aérea del libro Visión Aérea de Jaime Borda destaca claramente su construcción.

El Ministerio de Cultura a través de la Resolución 1359 de 2013 delimitó las áreas afectadas y las zonas de influencia de los bienes de interés del ámbito nacional en las zonas urbanas, estableciendo que dichas áreas deberán estar “... comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización de área afectada, por cada una de sus fachadas, hasta formar un polígono...” se colige por lo tanto que, a partir de la finalización de la escollera, no podrá pasar absolutamente nada en esos 100 metros, que es la zona de influencia. Por otro lado, el POT actualmente vigente, en su artículo 413, valoró también a la Escollera o Dique de la Marina, declarándola monumento distrital.

El mismo experto da una solución, señalando, que podría construirse un paseo peatonal, delimitando su superficie de una manera que se sepa dónde estaba localizada. Plantear lo anterior, es ni más ni menos que decir, por ahí no puede pasar la megaconstrucción, que es lo que de manera fehaciente ha manifestado el secretario y vocero del Comité Técnico Alfonso Cabrera.

Esta huella arqueológica, testigo de un pasado castrense e ingenieril glorioso, no puede perderse por la pica de aquellos que desconocen, y no respetan la importancia de lo que hoy en todas partes se defiende, como patrimonio. A veces no basta con poner los puntos sobre las íes, sino también colocar las diéresis sobre las úes.