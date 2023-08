La Encrucijada del Transporte de Carga

La actividad del transporte de carga, esencial en las economías mundiales para garantizar el abastecimiento y el comercio, hoy en nuestro país está siendo degradada por circunstancias derivadas del direccionamiento que el gobierno nacional le ha dado a la política de seguridad. Los bloqueos en las vías con origen en protestas de ciudadanos insatisfechos, de los cuales este año se cuentan más de setecientos (700), han generado enormes pérdidas económicas e incluso de vidas y ante ellos, el gobierno propone tardíamente lánguidos diálogos con promesas que suelen ser incumplidas, avalando así las vías de hecho como principio de negociación y dejando de lado el imperio de la Ley, pues incluso las actividades desarrolladas en las protestas no son objeto de reproche penal.

Ante la ostensible disminución de carga los camioneros deben esperar incluso semanas para obtener un cargamento, encontrando en el recorrido entre origen y destino los llamados bloqueos que terminan por dar al traste con la actividad transportadora.

Aunado a esto, la inseguridad se apoderó de las rutas a lo largo y ancho del país, hordas de delincuentes se atraviesan al paso de camiones con la única intención de detener su tránsito, hurtar al conductor, al vehículo y la carga, seguros que no serán objeto de reproche penal y si muy seguramente beneficiarios de subsidios por no delinquir; Ante estos vejámenes las autoridades desde el Ministro de Defensa pasando por mandos y subalternos de fuerzas armadas y de policía, se esfuerzan mínimamente en conjurar tales hechos, eso sí ahondan en discursos y razones para justificar su inoperancia. Las sistemáticas violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la vida, la paz, la libre circulación, el trabajo, la salud y demás consagrados en nuestra Constitución Nacional, son hoy cohonestadas por el gobierno nacional en cabeza de sus altos funcionarios, que apartándose de mandatos constitucionales y legales no garantizan a quienes residimos en Colombia la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.

Urge el cambio de mando frente al ministerio de defensa y así lo ha exigido FEDETRANSCARGA, ante este llamado como suele ocurrir el gobierno guarda cómplice silencio. las cifras en pérdidas económicas originadas en el estallido de violencia e inseguridad son billonarias, la perdida de la competitividad es indiscutible y el empobrecimiento un resultado inevitable.

Cierra el escenario el anuncio del ministro de hacienda en el sentido de aumentar el valor del diésel paulatinamente hasta casi un 60% por sobre el actual valor. Mas allá de los argumentos propuestos por el gobierno, hay una verdad irrefutable, hoy dentro del costo operativo de un vehículo de carga el 40% corresponde al pago del combustible, de materializarse el anunciado aumento, estos costos aumentaran casi a un 70%, lo que determinaría en inviable la actividad transportadora. El aumento de precios de los combustibles indiscutiblemente afecta negativamente índices de inflación, aumenta costo de vida, disminuye la capacidad adquisitiva y atenta contra el abastecimiento nacional. Urge fijar una nueva formula para determinar el precio de los combustibles en el país, la promesa incumplida del gobierno sobre el establecimiento de mesas técnicas direccionadas a encontrar dicha formula, debe hacerse realidad. Aumentar la capacidad de refinación es urgente, las decisiones sobre precios de los combustibles deben ser fundamentadas en el interés nacional, la competitividad y el bienestar de los colombianos, la autosuficiencia y soberanía energética son el principal bastión para el desarrollo económico y social de la nación.

Urge redireccionar políticas públicas de seguridad a nivel nacional, nombrar funcionarios competentes que las implementen de manera urgente y repensar la fijación de precios de los combustibles.