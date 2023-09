La empanada y su nombre

Un cornetto no tiene leche, pero sí tiene mantequilla; el croissant tiene leche, pero no mantequilla. El brioche no tiene la forma del cornetto: es más dulce y más inflado. A los italianos no les gusta que se “francifique” el cornetto de ninguna otra manera, y se incomodan cuando lo piden para algo diferente al desayuno (como con el cappuccino).

A principios del siglo pasado, a unos cartageneros se les ocurrió la irreverente idea de abrirle espacio a un huevo en la empanada de carne, y fritarla de nuevo. Como estaba entendido que la empanada llevaba carne, le tuvieron que decir empanada con huevo. La leyenda dice que la empanada cogió fama y se regó por toda la Costa. Dicen que en Luruaco los camioneros andinos que iban camino al puerto de Barranquilla, o a Puerto Colombia, la probaron y empezaron a llamarla arepa de huevo.

Y les habría de parecer peregrina y ordinaria la adición del huevo, dado que consecuentemente (diría yo que por obligación) habrían tenido que agregar ese queso simplón en boronas a la masa de maíz blanco, seca y desabrida, que es la arepa y que pide a gritos un sabor; pensarían que era trivial. Bueno, ellos le echan papa al sancocho.

Mientras los cartageneros se cuidaron de usar el “con”, de manera que se resaltara el huevo y su audaz inclusión -debían aclararlo-, los del interior usaron la metonimia y la llamaron “arepa de huevo”, así como cualquier bachiller usa “vaso de agua” (el contenido por el continente), pues es poco extraño que el vaso tenga agua; como si no fuera sorpresa encontrarse con la carne metida entre la clara, y luego buscar la yema con el filo de los dientes, y encontrarla al final, y que se dé ese caso, ahí sí mágico, de probarla aún medio blanda.

Por razones comerciales (el utilitarismo se tira todo), o por la jartera de corregir, dejamos que se configurara este fenómeno de la metafísica mediante el cual una empanada se convierte en arepa al adicionarle huevo.

Ya me han dicho chauvinista y elitista. Chauvinista sería no aceptar que el ajiaco es la máxima expresión culinaria originalmente colombiana (sólo porque el sancocho es de todo el Caribe). Elitista: y digo, a nadie le gusta que le impongan las cosas mal habladas, ni que se chabacanicen los nombres a la fuerza -Cartacho es una-, ni que se hable con eufemismos, pues aquí en la Costa, aparte del hablado golpeado, no atropellamos el idioma como lo hacen en el interior.

En Europa realzan el valor agregado de los vinos y los quesos al darle una denominación de origen controlado; y hasta se inventaron la conveniente disputa de las “barriques” que ahora enaltece las diferencias entre vinos. ¿Qué tal si hacemos lo mismo con la empanada? La lista no pararía ahí.