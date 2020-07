La elección del contralor

El martes 14 de junio resultó elegido en calidad de contralor distrital el señor Héctor Rodolfo Consuegra Salinas, quien a criterio de la mesa directiva plasmado en la resolución 103 de 12 de junio de 2020 era la persona idónea para suplir a quien en ese momento había renunciado.

Los motivos para tal decisión fueron su idoneidad y la inexistencia de inhabilidad alguna que recaiga sobre el elegido, esto fue certificado por la jefa de la oficina asesora jurídica el día 19 de junio.

Lo anterior después de 4 meses y medio de que la mesa directiva tuviese en su poder la hoja de vida del señor y todo el tiempo para hacerle su respectivo estudio, pero una hora después que es electo se conoce por las redes sociales la existencia de una presunta inhabilidad.

Frente a esto considero que lo único que le queda hacer a la mesa directiva es posesionarlo, encuentro absurdo y cuestionable la renuencia a hacerlo toda vez que esa misma mesa directiva tuvo 4 meses y medio para determinar si estaba o no inhabilitado, resulta sospechoso que ahora se rehúse hacerlo aduciendo lo anterior y más aún después que se conoció en los medios la votación y ninguno de sus integrantes votó por Consuegra sino por Quintero, quien también presuntamente está inhabilitado, y no por ser contralor encargado sino por ser funcionario público durante el año anterior a la presente elección a voces del 272 de la Constitución, como anotamos anteriormente porque el proceso de elección culminó y quienes no estén conformes a dicha elección tienen un mes para demandarla ante la jurisdicción contencioso administrativa y no es la mesa directiva ni la jefa de oficina asesora jurídica competente para dirimir cualquier tipo de conflicto.

Al parecer el galimatías que maneja la actual mesa directiva del Concejo viene generando fraccionamiento al interior de esta colectividad, algunos manifiestan que en razón a lo sucedido se debiese hacer una nueva convocatoria.

Me aparto rotundamente de dicha apreciación por no tener ningún fundamento legal, el artículo 126 es claro: “La elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.

Por tanto es responsabilidad absoluta de la mesa directiva de existir algún tipo de situación irregular por incumplir con lo señalado en la Constitución, en la ley y en su propio reglamento y por no advertir que miembros de esa colectividad votasen a pesar de encontrarse impedidos, caso Luis Cassiani y Lewis Montero.