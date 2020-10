Las desigualdades salariales en mucha empresas colombianas, no solo versan sobre iniquidad de genero, también versan sobre desigualdad salarial entre profesiones o formaciones. Hoy España daría un paso importante y ejemplar en cuanto a determinación de criterios que permitan llegar a un mundo más justo en el ámbito laboral, específicamente en cuanto a la determinación del “Registro Salarial que pretende garantizar igualdad retributiva entre empleados”, independientemente del genero. Esta, válgame el desliz, es la belleza de estar en medio de lo que yo llamaría “el encaminamiento a un verdadero* primer mundo”, el incansable camino de la justicia y la dignidad humana. (*verdadero para diferenciarlo del “primer mundo de Trump”).

Es así, como España daría un paso importante en criterios de “Justicia” en el plano laboral, en cuanto a Escala Salarial e igualdad de género se refiere, al aprobar dos decretos que requieren a las empresas “garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y elaborar y registrar los planes de igualdad” (en los casos estipulados por ley). Que sirva de ejemplo para países y empresas con modelos obsoletos de asignación salarial, para los que aún asignan salarios a “dedo” sin ningún tipo de criterio o qué ponen profesiones o formaciones por encimas de otras, como en el caso de la contabilidad que es usualmente, tan mal paga para los dependientes en Colombia. Por ello, vemos que, no solo es exclusiva cuestión de “sexos”, se trata de justicia en el plano laboral.

En el artículo del diario “El Periódico” de España, se manifiesta que se tuvo acceso al texto de los dos proyectos de decretos ad portas de ser aprobados, haciendo referencia a una expresión que me ha sorprendido y que pondría a las empresas españolas en un plano de responsabilidad bastante importante en cuanto a discriminación se refiere, esto es, “la discriminación Indirecta” en el ámbito laboral, la cual, traduciría como la responsabilidad de la figura del empleador, de caer en conductas, valga la redundancia, discriminatorias, derivadas de la “incorrecta valoración de los puestos de trabajo”, lo cual, en mi opinión, compromete y enlista a las organizaciones no solo en un mar de rectificaciones y reclamaciones, si no que las encamina a un firme compromiso de realizar ajustes, en aras de no caer en una fea acusación de discriminación laboral, que, a parte de resultar bastante negativa para la imagen y reputación corporativa y social de cualquier organización, los podría poner en un plano de señalización directa de violación de derechos, desigualdad, demandas y las importantes consecuencias derivadas de todas las anteriores. Esto señores es ponerle seriedad al asunto.

Si bien en Colombia, hay avances en materia de recursos humanos, este tipo de iniciativas legislativas, buscan que las organizaciones se comprometan de manera seria a garantizar los derechos de los empleados, a garantizar la equidad de genero, la justicia y armonía en nuestro segundo hogar, nuestras oficinas, nuestra empresa, nuestros colegas o compañeros.

Como mensaje para las organizaciones colombianas, les invitaría desde ya, y más por justicia y armonía laboral que por otra cosa, que continúen (los que ya han iniciado el proceso), consoliden y/o empiecen a incorporar criterios verdaderos y serios de igualdad salarial, validados por profesionales de recursos humanos, lo cual, estoy segura, crearía un ambiente mucho más sano y transparente dentro de las empresas. Recuerden que ya hay un pensamiento y estudio desde el primer mundo, que empieza a considerar - aunque sea por “inocente” omisión que en materia laboral es negligencia- la desigualdad salarial como una manera de “Discriminación Indirecta”.