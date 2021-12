Llamamos buenas maneras a todas las conductas de cortesía y amabilidad que se practican en una sociedad determinada. Saludar de modo amable, pedir disculpas, pedir por favor, ofrecer ayuda, colaborar, son algunos ejemplos de buenas maneras que hacen la vida más agradable y menos violenta.

En las redes sociales se hacen virales los videos en donde unos se insultan con otros, nos sentimos representados por el que insulta, “le canto la tabla”, ya sea a ese supuesto corrupto o ladrón. Valoramos a las personas que dicen de manera grosera lo que piensan, dejando según ellos claro con la grosería que no tienen ni quieren tener nada que ver con esa persona, grupo o entidad. Pero, puedo decir lo que se piensa dentro de las buenas maneras y creo le da aún más peso a nuestra posición.

Es muy obvio que las relaciones entre el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena y los honorables concejales no está siempre circunscrita a las buenas maneras y eso es gravísimo.

Cartagena se ha desconectado del Gobierno nacional y de los empresarios, mientras que ciudades como Barranquilla están hiperconectadas. Esas conexiones se reflejan en recursos y apoyos de todo tipo, muy especialmente económicos. Dichos apoyos se ven reflejados en obras y eventos que todos vemos con algo de envidia. Eso, es en gran medida a que las relaciones internas de Barranquilla y las de Barranquilla con el Gobierno nacional, empresarios y el mundo están circunscritas a las buenas maneras.

El hecho de yo tratar con buenas maneras a una persona no indica que esté de acuerdo con ella, o que le esté acolitando cualquier acto de corrupción o que me esté uniendo a ella para delinquir, no. Yo puedo mantener grandes diferencias con una persona, pero dentro de las buenas maneras y más cuando esas relaciones son claves para muchas personas.

Las buenas maneras son el camino para la unión, unión que nos permitirá llegar fuertes al Gobierno nacional, empresarios y conectarnos nuevamente con ellos y así poder gestionar más fácilmente los recursos y el apoyo técnico que necesitamos para superar nuestras múltiples carencias.

Las buenas maneras permiten un ambiente de diálogo que facilita las salidas concertadas a las diferencias. No confundamos la grosería, patanería y malas maneras con carácter, decisión, honradez y resultados.

Las malas maneras nos aíslan de las personas, empresas y entidades que nos pueden dar la mano, son sin duda la mayor muestra de populismo barato y peligroso que hay. Por ninguna razón podemos seguir aceptando que nuestros líderes sigan utilizando las malas maneras para relacionarse y seguir protagonizando actos de verdad bochornosos que solo abren más heridas muy difíciles de sanar.

El trato cordial abre puertas que nos llevan a oportunidades y a una mejor calidad de vida para todos. Eso no es ni claudicar, ni aceptar la corrupción.