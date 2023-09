La democracia bajo amenaza

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”. Winston Churchill.

El último informe “Latinobarómetro (julio - 2023)” revela que la democracia en nuestra región viene en franco retroceso frente al autoritarismo, especialmente, en países como Venezuela, México, Costa Rica y Guatemala; además, que en 16 de 17 países encuestados -incluido Colombia- se incrementó la percepción de que un gobierno autoritario puede ser la solución a los problemas; finalmente, que en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela más del 80% de la población expresa alguna insatisfacción con la democracia.

La democracia, sin embargo, no solo está amenazada por las percepciones erráticas o distópicas de los ciudadanos, sino también por factores externos -como es el caso de los grupos armados criminales- que en Colombia se han convertido en una amenaza real para las próximas elecciones regionales. Hay varios aspirantes a cargos de elección popular amenazados y otros asesinados, por lo que algunas autoridades (defensor del Pueblo, registrador), organismos internacionales (ONU), defensores de derechos humanos y la MOE, se han pronunciado sobre la gravedad de la situación. Es un error minimizar o soslayar este problema, como hace el Gobierno, o politizarlo, como hace la oposición, porque al final perdemos todos: los ciudadanos, las autoridades locales y regionales, Gobierno y oposición y, sobre todo, pierde la institucionalidad y la democracia.

El pensamiento ilustrado-contractualista fundamentó la legitimidad del Estado en un pacto en el que los individuos renuncian en parte a su libertad y expectativas, en favor de un poder común que les garantice orden y seguridad, de un Leviatán capaz de reprimir la “crueldad innata de los seres humanos” a fin de que la vida no sea “desagradable, brutal y corta” -señala Hobbes-, pues en el estado de naturaleza (anarquía social) el hombre se convierte en un lobo para el hombre (homo homini lupus).

He insistido en esta columna: no podemos seguir con el falso dilema de paz vs. seguridad, ni oscilando entre gobiernos autoritarios y gobiernos extremadamente garantistas y voluntaristas, ambos son un riesgo para la democracia, porque en un caso es el exceso (autoritarismo) y en otros el defecto (pusilanimidad), el que propicia y legitima un “estado de excepción” (Schmitt) para que el poder estatal o criminal desconozca el primer derecho de todo ser humano: la vida (hoy, a pesar del cambio de gobierno, siguen asesinando un líder cada dos días). Se requiere de un balance entre orden, paz y libertad, sin ello, no hay Estado de Derecho ni productividad económica ni desarrollo social y humano y, por tanto, tampoco habrá justicia social ni se podrán cerrar las brechas de desigualdad e inequidad.

*Profesor universitario.