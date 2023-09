Nació en Grecia y la empleó Heródoto, historiador griego del siglo V a. C. como el nombre de una forma de gobierno, traducida al “poder del pueblo”, en este caso los ciudadanos (solo hombres que no fuesen ni esclavos o extranjeros) conformaban la asamblea que podían elegir a sus representantes y en ocasiones tomar decisión por mayoría.

Este modelo fue poco a poco propagado y adoptado por otras ciudades aliadas de Atenas y, posteriormente, adoptado por Roma, donde, igualmente, no todos podían votar.

En la era actual, la democracia comenzó a resurgir en siglo XVI en el país polaco-lituana, era llamada Democracia de los Nobles y se caracterizaba por las limitaciones del poder del monarca por las leyes y la Cámara Legislativa controlada por la nobleza; fue la precursora de los conceptos modernos de democracia en una Monarquía Constitucional.

Durante la Revolución Francesa (1789-1899), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), el sufragio universal masculino (septiembre de 1792), la abolición de la esclavitud en las colonias francesas (4 de febrero de 1794), los hechos históricos en el siglo XX, luego de la I Guerra Mundial con la desaparición o debilitamiento de las monarquías, el reconocimiento del voto de pobres y no propietarios y finalmente el derecho de votar de la mujer, se tradujeron en la participación total de los ciudadanos de una nación democrática, con el derecho a votar para elegir a sus representantes en los campos legislativo y ejecutivo cada cierto número de años y quienes tienen el poder de decidir los asuntos del Estado y su conducción durante el tiempo establecido de su elección.

Los principales sistemas de gobierno rivales de la democracia son fascismo y comunismo y la dictadura militar.

Hoy la democracia, en algunas regiones en Latinoamérica, se encuentra amenazada o ha sido manipulada a conveniencia propia del gobernante, que desea perpetuarse en el poder olvidándose de la importancia de conservarla, puesto que es la esencia de la protección de los derechos individuales (derechos humanos), la participación ciudadana, libertad de la prensa y la rendición de cuentas, que evita precisamente la corrupción dentro de un Estado Social de Derecho.

En Colombia, si bien no se ha llegado a esos extremos, principalmente por la libertad de prensa y la oposición, a veces las expresiones usadas por el presidente Gustavo Petro indican sus deseos de llevar un gobierno autoritario por encima de los principios democráticos que le permitieron llegar al poder. Es un deber de todos los colombianos estar atentos y unidos para no terminar limitados en los derechos fundamentales del ciudadano y no termine el país como algunos países vecinos.