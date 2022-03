La Convemar define la Plataforma Continental extendida como: “El lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”.

Para tener ese derecho, debe cumplir unos requisitos y pasar por la Comisión de Límites de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir, en este caso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene jurisdicción sin cumplirse lo anterior.

Sin embargo, la CIJ aceptó la demanda de Nicaragua contra Colombia inexplicablemente. Esto se suma a lo denunciado por mí en varios escritos publicados por el periódico El Universal, (Razones jurídicas para no aceptar el fallo de la CIJ (02-12-2012), CIJ viola sus estatutos (24-03-2016), El Pacto de Bogotá de 1948, la CIJ y Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 (28-04-2016)), donde el procedimiento jurídico seguido por la CIJ en el fallo de noviembre de 2012 dejando enclavado dos cayos al norte del archipiélago de SAYP y dándole 75.000 km2 que le pertenecen a Colombia a Nicaragua, claramente emplearon argumentos nunca visto en el Derecho Internacional: ha sido tan injusto que el propio abogado de Nicaragua ante la CIJ, Paul Reichler, acaba de renunciar por “conciencia moral”. “Rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dijo en una carta.

Después del fallo de la CIJ de noviembre de 2012 Colombia se retiró de la jurisdicción de la CIJ, sin embargo, Nicaragua aprovechó la puerta abierta dejada por la CIJ en relación a la definición de la Plataforma Continental Extendida y permitió que Nicaragua presentara la demanda.

Con estos antecedentes, no se espera un fallo justo de la CIJ en el 2023 y posiblemente no solo irán a enclavar al archipiélago de SAYP, pasando por encima de argumentos técnicos que demuestran que Nicaragua no tiene la razón, sino que para ir a nuestros territorios insulares de SAYP habrá que pedirle permiso a Nicaragua, dejando a Colombia en una posición imposible de acatarlo.

Muchos países no han acatado el fallo de la CIJ a pesar de que sea vinculante, final y sin posibilidad de apelación. Estos son Francia, Estados Unidos, Albania, Argentina, Guinea-Bissau, Irán, Malasia, Nigeria, Rumania, Sudáfrica, Tailandia, Islandia y Marruecos y muy seguramente a Colombia no le quedará otro camino que sumarse a esta lista. Esperemos que haya un fallo justo de la CIJ. Igualmente indicó que estamos en mora de establecer las líneas de base recta en SAYP, no hay justificación.