La defensa de Cartagena

El jueves 19 de abril tuvimos el honor de ser invitados por Adolfo Meisel al lanzamiento de la versión traducida al castellano, por Haroldo Calvo Núñez, del libro de James William Park, patrocinado por la Universidad del Norte. El escenario, desafiante, al aire libre, en el patio de la Casa Museo Rafael Núñez, bajo los rayos de un sol poniente que no desanimó la concurrida presencia de personalidades cultas, en una tarde espléndida disfrutamos de los análisis históricos políticos y económicos con que nos ilustraron distinguidos intelectuales como Eduardo Posada Carbó, historiador colombiano y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford; Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte; Haroldo Calvo Stevenson, profesor honorario de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y Alberto Samudio Trallero, presidente de la Academia de Historia de Cartagena, quienes en un agradable conversatorio, resaltaron aspectos de esta obra que narra semblanzas de la biografía política de Rafael Núñez y del contexto histórico del movimiento que encabezó.

Mucho se ha escrito sobre el presidente Núñez y no pretendo profundizar en el análisis político, pero sí comparar su épica tarea para unificar y ordenar una nación todavía joven alrededor de la Constitución Nacional de 1886, centralismo contra federalismo, posiciones políticas antagónicas que habían dado pie a varias guerras. Una de ellas, tal vez la que más afectó a nuestra ciudad amurallada fue el sitio de Gaitán Obeso, según la crónica de José María Samper, refrendada por el mismo Núñez, relata que en la defensa de la ciudad participaron además del Ejército, los “Cívicos”, 330 ciudadanos voluntarios de ambos partidos, con sus propias armas, a quienes se les encargó la defensa de la muralla desde el boquetillo hasta el convento de Santa Clara, patriotas que respondieron con valentía y disciplina, evitando que la ciudad cayera en manos de los radicales que estaban contra el gobierno de Núñez. Este episodio histórico poco conocido, me hizo recordar aquella estrofa del poema de Luis Carlos López, A mi ciudad nativa, que dice: “Cuando tus hijos águilas caudales no eran una caterva de vencejos”. Si esa era la apreciación de López en 1920, pueden imaginar qué pensaría hoy el poeta de la degradación política, de la corrupción, de la relajación moral y del deterioro del tejido social en general; no existe la determinación, el coraje, la gallardía ni otros valores como la honestidad, la integridad, y sobre todo la humildad que nos ayude a salir de la decadencia ética, política, mental y espiritual en la que los cartageneros hemos caído.

Hoy no tenemos águilas caudales, tenemos aves carroñeras esperando devorar el fisco. ¡Que alguien salve a Cartagena! No va a ocurrir, tenemos que salvarla entre todos.

*Psiquiatra.