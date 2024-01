La danza de los buitres negros y el búho blanco

La danza de unos buitres negros frente a la ventana de nuestra casa parecía ser la premonición de una situación difícil. Justo después de haber entregado un proyecto de investigación sobre el sistema de salud en Colombia (ESPE No. 106), mi esposo y yo nos enfrentábamos a resultados médicos poco alentadores. En nuestros exámenes de control, ambos presentábamos lesiones que necesitaban una revisión más detallada para confirmar el diagnóstico.

Lo primero que viene a la mente es cómo preparar a nuestros hijos para recibir la información, pero sobre todo para afrontar el proceso que se avecinaba y el desenlace, cualquiera que fuera. Aunque en el proceso he comprendido que el temor es más mío, sé que ellos encontrarán su propio camino. Sin embargo, no lo niego, siempre deseamos conocer esos caminos.

Luego vendría la aceptación de la enfermedad, que la vida me permitió procesar durante un curso sobre bendiciones que había reservado tres meses antes. En el día del comienzo del curso recibí el resultado de la biopsia, positivo para cáncer. El grupo me ofreció comprensión, amor y muchas bendiciones para aceptar y enfrentar el proceso que la vida me colocaba por delante.

Durante este tiempo, he llorado, especialmente al sentir el amor y el respaldo de personas cercanas y no tan cercanas que me han brindado su apoyo, energía, bendiciones, oraciones y meditaciones. Este amor me llena de agradecimiento, alimenta el alma y brinda fuerzas para seguir adelante. También lloré en la noche previa a la cirugía que retiraría mi tumor, después de la consulta con el oncólogo de mi esposo, quien nos presentó su pronóstico: sin quimioterapia, su expectativa de vida sería máximo de un año, y con quimioterapia, dos. Aceptar mi propio proceso es una cosa, pero aceptar el de mi compañero de vida es otra.

Gracias a Dios, al universo y al amor infinito de muchas personas presentes en esta vida y de las que ya partieron, he recibido la ayuda de muchos ángeles. Mientras respiremos y estemos con vida, hay esperanza. Estamos trabajando en las diferentes recomendaciones para recuperar la salud, viviendo cada día y apreciando lo que la vida nos ofrece. Pero también con la conciencia de que en cualquier momento podemos partir. Pronto empezaremos nuestros procesos de quimioterapia, con la esperanza de que logre hacer su trabajo, mientras nosotros hacemos el nuestro. Seguimos entendiendo los aprendizajes de este proceso, acompañados de un búho blanco que ha estado posando frente a la casa, donde antes danzaban los buitres negros.

Quisiera resaltar que a lo largo de este periodo hemos sido privilegiados al contar con guías personales y profesionales del sistema de salud que nos han acompañado en la recuperación. Finalmente, quiero agradecer a todos quienes han estado pendientes de nuestro proceso, ustedes no saben el impacto que tienen a nivel del alma y en nuestro proceso de sanación un “Hola, ¿cómo estás?”.