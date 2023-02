Dicen los que saben que hay cuatro tipos de culpa: criminal, política, moral y metafísica. La culpa, más allá de un sentimiento, conlleva una responsabilidad individual o colectiva y en ese caso no es buena ni mala, como la ley, solo tiene la función de regular el comportamiento humano.

Hace unos años surgió un libro que tuvo amplia difusión mundial, “La culpa es de la vaca”. El libro tiene una serie de reflexiones, fábulas y parábolas con sus enseñanzas. La más importante es que, enfrentados a los problemas, grandes o pequeños, trascendentales o triviales, los seres humanos siempre buscamos a quien echarle la culpa. Así, de manera obtusa no asumimos el reto o el cambio con “inteligencia, tolerancia, creatividad y respeto”. Por el contrario, según los autores, pasamos por alto lo evidente e invariablemente buscamos un culpable y si no lo encontramos responsabilizamos a la luna, el sol, las estrellas, el destino, un dios, y claro, también a un animal como la vaca. Y en eso perdemos el tiempo que debimos invertir en aprender y emprender el cambio. El problema es de otro, no es mío y quien debe cambiar es otro.

Traigo a cuento lo anterior porque está claro que nuestro sistema de salud requiere cambios. Para ellos era fundamental establecer un diagnóstico, probablemente encontrar las causas del problema, definir unos responsables y promover el cambio. En los últimos meses la ministra de Salud ha hecho eso. Primero estableció que el sistema de salud era de los peores del mundo y luego comenzó a repartir responsabilidades: culpables las EPS; para luego plantear los cambios necesarios: deberían desaparecer. Aún no se ha presentado la susodicha reforma, pero todo parece indicar que las EPS no desaparecerán. La semana pasada la ministra nos enseñó que “el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores, son los médicos. Los médicos acaban el sistema de salud en 6 meses formulando de todo”.

Y planteó reflexiones y ejemplos en los cuales el médico general pedía un examen como una resonancia magnética. Desde el más sufrido médico general hasta el más paciente de mis lectores, quienes han sido enfermos o familiares o amigos de enfermos, saben en carne propia que hace lustros un médico general no puede ordenar un examen, procedimiento o medicamento de alto costo. Pero bueno, muy seguramente dentro de poco tendremos que plantear que la culpa de la debacle del sistema de salud es de los pacientes que con premeditación y alevosía se enferman para generar sobrecostos a nuestro sistema de salud. Lo decía Nietzsche: “No miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe”.

*Profesor Universidad de Cartagena.