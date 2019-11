La crisis del paradigma liberal

El orden político liberal ha permitido la proliferación e instauración de la democracia como sistema político para dar estabilidad y reconocimiento a los derechos de la humanidad. Gracias al liberalismo se puede afirmar que el mundo ha estado en una paz prolongada (no ha estallado una tercera guerra mundial), los mecanismos de participación ciudadana lograron consolidarse como pieza angular de los sistemas democráticos (el voto el mejor ejemplo de ello), y las bondades de la globalización han traspasado fronteras inimaginables (especialmente en la lucha de los Derechos Humanos).

Los principios sobre los cuales se sustenta este paradigma pasan por una crisis evidente, tal como les llama el académico español Juan Ramón Rallo, ellos son: el individualismo, igualdad jurídica, reparación del daño, autonomía contractual, propiedad privada, libertad personal, libertad de asociación, libre mercado, gobierno limitado, la globalización. Hoy se expone un abrebocas para estudiar el comportamiento de la humanidad, desde Rusia hasta Cartagena.

Usamos el internet y el algoritmo de las redes sociales sabe más de nosotros mismos que lo que alcanzamos a recordar, haciéndonos perder autonomía, regalamos nuestra intimidad y no nos preocupa el contenido, creemos en las cadenas que llegan por chat. Las redes dictan qué atacar o inmortalizar, cada vez más llenamos de fama a individuos tontos, por si no fuera poco utilizamos la libertad de asociación para crear y promover sectas que usan el nombre de Dios en vano. Defendemos la libertad de expresión pero no somos capaces de debatir argumentando técnicamente una sola de nuestras razones, en el fondo nada nos representa.

La igualdad jurídica funciona para conocedores del sistema judicial y para los que tienen los recursos económicos para no morir en el intento de la tramitomanía que aqueja al sistema. La justicia es una ficción en muchas partes del mundo y no permite que haya reparación del daño. Accedimos a un trabajo digno, pero tememos porque nos pueden expropiar lo que hemos trabajado. La clase media soporta un sistema de seguridad social a punto de colapsar porque la evidencia dicta que no hay tantas personas contribuyendo como las que están siendo subsidiadas, pues no hay empleo formal.

Nada tienen que ver con la izquierda o la derecha en este análisis, solo espero haber trasmitido la forma en que puede mostrarse esta crisis, la que nos lleva a tomar decisiones impulsivas y ahonda en la polarización, la que hace que le tengamos fe a eventos desafortunados y no a la razón, al pensamiento ilustrado.