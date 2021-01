El pasado 12 de agosto la corte constitucional declaró inconstitucional el decreto 802 del 4 de junio de 2020, en donde las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías podrían voluntariamente acceder al mecanismo especial de pago para los pensionados en la modalidad de retiro programado, cuando los recursos existentes en las cuentas de ahorro pensional estén en riesgo de no ser suficientes para continuar pagando una mesada de un salario mínimo.

Cabe aclarar que este decreto 802, modificó el decreto 558 del 15 de abril de 2020, en el tema citado (pensiones en la modalidad de retiro programado), ahora este último decreto, el 558 fue tumbado por la misma corte el 23 de julio de 2020.

Pero que implicación tiene estos fallos para cada uno de los entes y/o agentes económicos involucrados (cotizantes y sus familias, desempleados y sus familias, empresas, futuros pensionados y sus familias, administradoras de recursos pensionales y demás). ¿Puede la corte constitucional estar en contra de los futuros y actuales pensionados? Veamos.

Frente a los posibles teóricos traslados de los pensionados en la modalidad de retiro programado del Régimen de Ahorro Individual (RAI), al Régimen de Prima Media (RPM), Asofondos (entidad que agremia a los cuatro fondos de pensiones privados presentes en el mercado colombiano), a mencionado que los portafolios de inversión se han recuperado en alguna proporción, con lo cual no se hace necesario el traslado que citaban los decretos mencionados y que adicionalmente si se tiene alguna dificultad con la pensión de las personas en la modalidad descrita, se podría recurrir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). ¿Pero qué es el FGPM? Es un fondo al que pueden recurrir los afiliados al RAI que no obtenga una pensión, en razón a que no poseen un capital acumulado de ahorro pensional, que les garantice financiar una pensión del 110% del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Aquí los beneficiarios del FGPM deberán cumplir con los requisitos de edad; mujeres 57 años, hombres 62 años y tener un mínimo de 1.150 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones (SGP), situación que no es fácil de lograr en épocas de alta inestabilidad laboral previas a la pandemia del covid-19 y ahora con una tasa de desempleo del 13,3% al cierre de noviembre de 2020.

De otro lado, es trascendente abordar la primera disposición que manifestaba el decreto 558 de 2020, que fue el brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores dependientes e independientes, mediante la reducción del aporte en pensión del 16% al 3%, durante los meses de abril y mayo de 2020. Hoy, ni los empleadores, ni los cotizantes, saben cómo completarán el porcentaje de aporte que no se realizó, ni tampoco si finalmente se acreditarán o contabilizarán las 8 semanas correspondientes a los 2 meses mencionados, situación que aseguraba el decreto.

Para el SGP el factor tiempo de cotización, representado en semanas, es un elemento vital, ya que no solo permite el cumplir con los requisitos para acceder a cualquiera de los 3 tipos de pensión (vejez, invalidez y/o sobrevivencia), sino que influye significativamente sobre el monto de las mismas. Entonces para acceder a una pensión de invalidez o sobrevivencia, a las cuales se accede y las cuales se liquidan de la misma manera en los 2 regímenes (RPM y RAI), se tiene como requisito fundamental el cumplir con determinado número de semanas cotizadas en los últimos años, previos al evento o situación que haya generado la invalidez o el fallecimiento del cotizante o afiliado. Ahora para el acceso y liquidación de la pensión de vejez se tienen requisitos y condiciones diferentes en los 2 regímenes. Dentro del RPM se debe cumplir con 1300 semanas de cotización y cumplir con la edad de pensión; mujeres 57 años y hombres 62 años. Ahora, para acceder a la pensión de vejez en el RAI, reiteramos que se debe tener un capital o ahorro pensional que soporte la financiación de un monto igual o superior al 110% de un SMMLV, o al no tener dicho capital recurrir al FGPM, cumpliendo con las condiciones ya mencionadas y obteniendo como monto o mesada pensional un SMMLV. Como vemos el tiempo cotizado y/o acreditado es imprescindible.

Teniendo en cuenta lo anterior, tal vez hoy muchas personas que están tramitando o que están próximas a tramitar algún tipo de pensión se verían totalmente afectadas, ya que les puede faltar las 8 semanas no acreditadas o tal vez días para completar con los requisitos de acceso y/o tener la posibilidad de un monto de pensión mucho mejor. Entonces la pregunta es ¿La corte constitucional pensó en todas estas consecuencias para los afiliados y/o cotizantes y sus familias? ¿Pensó en los efectos sobre los índices de gestión o eficiencia del SGP?

Frente a las consecuencias sobre los indicadores de eficiencia del SGP, debemos decir, primero que todo, si menos cantidad de personas acceden a una pensión la estadística de cobertura pensional disminuye, como también desciende el promedio de la tasa de reemplazo (porcentaje de pensión calculado sobre el promedio salarial de cotización de la persona), al no abonar mayor número de semanas cotizadas, que pueda incrementar dicho porcentaje. Esto para los dos regímenes.

Por todo lo anterior, es indispensable que el gobierno nacional firme prontamente el decreto que describe como se completarán los aportes a pensión citados.

Profesor de economía y analista económico.