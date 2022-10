Como un comején insomne e implacable la corrupción ha carcomido la conciencia de gran parte de los colombianos, estremece los cimientos instituciones, se volvió hábito y necesita ser frenada para rescatar valores perdidos y retomar caminos de dignidad y decoro, porque el fenómeno se justifica sin vergüenza alguna. Son tan descarados los corruptos que podrían ser identificados y sancionados si la ley y la justicia así lo dispusieran. Se mueven de manera impune en la política, los negocios, la administración pública, estructurando y aplicando leyes, amañando contratos, justificando entuertos, sacando tajadas, imponiendo el “dulce diez” que puede subir a 30 y 40% si el dolo lo amerita y así lo acuerdan los protagonistas.

La corrupción es un camaleón que se viste de todos los colores para camuflarse y actuar a sus anchas. De ella no se han salvado universidades ni empresas, gobernaciones, alcaldías, altas cortes, Presidencia de la República, oficinas de atención al público, Ejército ni Policía, Armada o Fuerza Aérea. Mil botones están de muestra y no es exagerado decir que ser corrupto en Colombia se volvió no solo un privilegio, sino una condición que se lleva con orgullo.

Hay quienes dicen que la corrupción es inherente al ser humano y el expresidente Julio César Turbay Ayala al reconocerla y tal vez justificarla, propuso reducirla a sus “justas proporciones”. El fenómeno tiene características globales y Colombia no muestra avances significativos en el combate a esta práctica generalizada, que lastima los principios democráticos.

La corrupción como práctica cotidiana y la impunidad como forma de premiar al corrupto, se convirtieron en la mancuerna perfecta para avanzar sin obstáculos en la carrera desenfrenada hacia la desfachatez completa que se vive en el país. Hay casos emblemáticos de corrupción y pocas muestras de sanciones ejemplarizantes, se abusa de la casa por cárcel y crece la percepción de que algunas instituciones como la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría se convirtieron en mampara de seguridad para delincuentes de cuello blanco.

Es tan pernicioso el asunto, que la lucha contra la corrupción se vuelve un eslogan perfecto para permitirla y asumirla con nuevos y novedosos métodos de saqueo, que sirven para seguir en el círculo vicioso de delito e impunidad. Por la comprobada verticalidad contra la corrupción del presidente Gustavo Petro, se espera que el nuevo gobierno rompa las cadenas que mueven el cuasi perfecto engranaje del saqueo a la cosa pública, y se castigue a los bandidos de manera ejemplarizante.