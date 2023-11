La confianza en el gobernante

En Colombia hace menos de un mes se surtieron elecciones regionales donde se eligieron gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y los miembros de las Juntas Administradoras Locales. Son oportunidades que en derecho otorga la democracia participativa, ese imperfecto sistema de gobierno que hasta ahora es el que mayor confianza confiere. Vigilar y seguir las imperfecciones es lo que nos permite pensar y proponer estrategias para mejorar el sistema. Las encuestas de firmas privadas cada determinado tiempo se ocupan de medir la “popularidad” de los gobernantes y los medios de comunicación de difundirlas haciendo análisis superficiales. Cosa engañosa para el pueblo y para el gobernante pues no quiere decir lo mismo popularidad que buen desempeño.

La rendición de cuentas de los gobernantes, enmarcada en artículos de la Constitución Política de 1991, exige junto con un amplio marco normativo la exposición de resultados al pueblo - Ley 152/1994, Ley 489/1998, Ley 594/2000, Ley 734/2002, Ley 850/2003, Ley 1474/2011... y sus respectivos decretos reglamentarios. Ese ejercicio es lo más cercano a la evaluación de la confianza en el mandatario, pero hay algunos detalles que pueden ser objeto de “maquillaje” o “interpretaciones” y otros intangibles, a los que más adelante me referiré, que son imposibles de medir en forma de indicadores.

Todo lo anterior ha hecho que los gobernantes y políticos estén más preocupados por las encuestas que por logros técnicos intrínsecos y por los intangibles - que aunque no puedan ser medidos técnicamente la comunidad valora con su propia percepción. Esa es la matriz donde se incuban los embriones populistas que casi siempre terminan en desatares y retrocesos.

Es pues importante diferenciar confianza y popularidad. La popularidad podría ser la aceptación o reconocimiento de aquel don o aquella apariencia construida, natural o artificialmente, sobre una historia personal, sobre todo común en artistas, deportistas, y ahora los denominados “influencers”, pues parece que la sociedad actual está siendo dominada por este tipo de figuras, donde hoy por hoy se valora el éxito - económico más que todo, como efecto social del modelo económico mundial vigente - más que el prestigio. ¿La confianza, a la que vengo refiriéndome, parece quizás estar más cerca del prestigio que del éxito?

La confianza se puede separar en la referida a la Institución y en la constitutiva al gobernante - dimensiones del ser, saber y hacer. Esta macro variable, sin embargo, se mide de manera ordinaria en encuestas del día a día en forma de “popularidad”.

Para poder estimar la confianza se necesita poco más que una encuesta habitual.

En forma de investigación se usan formularios validados que contienen variables de democracia y desempeño, participación civil y corrupción. La confianza es clave para la buena gobernanza lo que finalmente redunda en desarrollo económico y social del país y bienestar subjetivo de los habitantes. Pero nuestros políticos se dieron cuenta que otros congéneres suyos de la historia – gobernantes también - se volvieron populares, pero no notaron que fue posterior a la confianza que el pueblo percibió en ellos o al prestigio construido - previo o durante su ejercicio. Primero es la confianza, después la popularidad, no lo contrario.

En 2020 la revista BBC History Extra le pidió a 20 historiadores renombrados que nominaran al que consideraban como el líder histórico más grande, para lo cual se hizo una lista no sin comprender que es una tarea imposible de realizar, a menos que sea bajo el rótulo de “opinión personal”. No hubo ningún latinoamericano, donde es mayor la desconfianza (Easterly et al, 2006; LAPOP, 2010).

En la historia occidental podemos señalar en el imperio romano a los “cinco emperadores buenos”: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio y Marco Aurelio, de los que dice Maquiavelo: “no tenían necesidad de cohortes pretorianas ni de innumerables legiones para protegerlos, sino que estaban defendidos por su propia buena vida, la buena voluntad de sus súbditos y el apego del senado”.

Siguiendo con Roma, en otro caso de la antigüedad que no se trató de gobernantes principales sino de miembros de la familia Escévola, fueron dignos representantes de una vida virtuosa y austera. Inclusive se dice que cuando uno de ellos, Quinto Mucio fue gobernador y cónsul en Asia, de su propio pecunio pagaba los costos de sus viáticos y viajes y eso mismo exigía a los miembros de su equipo burocrático.

Fue tan querido por los habitantes de Asia que aprobaron un día de celebración en su honor.

De tiempos más recientes está Abraham Lincoln con una extraordinaria historia inspiradora que puede servir a cualquier persona o político que se enfrente a derrotas o fracasos, pues su vida transcurrió de derrota en derrota, hasta que finalmente llego a la presidencia de USA. Hoy es uno de los presidentes más queridos y recordados, principalmente por promulgar leyes que condujeron a la abolición de la esclavitud, fortalecimiento del gobierno federal y modernización de la economía. Pero fue su honestidad, fortaleza de espíritu y la profundidad de su pensamiento junto a sus convicciones lo que fue definitivo (cualidades del Ser). De hecho existe un maravilloso librito denominado “La infancia y educación de Abraham Lincoln” escrito por Domingo F. Sarmiento que considero casi de autoayuda y pertenece a una colección que justamente se llama “Educar al soberano” (lo recomiendo). Este personaje ha sido reconocido por historiadores y por la opinión pública como uno de los mejores presidentes.

En nuestro país se pueden citar ejemplos de prestigiosos humanistas que con el ejercicio de su cargo demostraron resultados importantes como los casos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, militares como Gustavo Rojas Pinilla y otros como Enrique Olaya Herrera. Ellos fueron humanistas y políticos que no sucumbieron a la popularidad. Hoy día con lo que tratamos en la política es con “influencers” ya no con humanistas.

En Cartagena hubo casos de alcaldes que llegaron a sentarse en la primera silla por la popularidad le otorgaron carreras profesionales de la comunicación radial o antecedentes importantes en ese mismo campo pero fueron experiencias que no resultaron bien porque como dije arriba: para el gobernante, primero es necesaria la confianza percibida por el pueblo, el prestigio... la popularidad después.

En Barranquilla en los años 90 se presentó un caso contradictorio, excepcional y deplorable protagonizado por un líder religioso católico con avanzada formación académica y en valores aparentemente. También ese ensayo terminó mal cuando el burgomaestre sucumbió a la popularidad.

En resumen, un gobernante humanista, con una historia de vida centrada en la virtud y la austeridad junto a una buena formación y experiencia hará que los gobernados depositen su confianza en él y eso facilitará dirigir con sabiduría todas sus acciones que de forma casi natural caminarían solas a propender por el bien común. Cosa lejana y pretenciosa en estos días cuando algunos políticos (no todos) lo que hacen es emularse con los artistas y miembros de la farándula y de la moda; es así que lo que copian es meterse en zapatos y vestidos de marcas, como Ferragamo, relojes Patek Philippe (ya no son Rolex ni Longines), diseños exclusivos y personales costosísimos... que en algunos casos, el menor daño que causan es que se conviertan en un “triste” polichinela después que se retiran de una conversación o reunión con el pueblo educado. Conversando con una amiga sobre el tema de la columna le pedí que me ayudara con un adjetivo que los describiera en un solo término para cerrar el articulo y me respondió riéndose: ¡Acabarropas!