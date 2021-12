Los jóvenes de Colombia tienen una oportunidad que deben usar como la que es: la herramienta para despertar nuevos liderazgos desde todas las orillas políticas. Este domingo 5 de diciembre, jóvenes entre los 14 y 28 años votarán por primera vez en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Aunque este proceso electoral es nuevo, es el inicio de lo que pudiera ser el comienzo de un despertar en el país, no es menos cierto que la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de la razón de ser de este ejercicio. Ha faltado mayor información, por ejemplo, en Cartagena no son visibles las listas, no hay información que permita conocer los alcances no solo de las elecciones, sino de lo que viene después.

Los Consejos de Juventud jugarán un papel importante en la dinámica futura de la política. Quienes sean elegidos tienen la responsabilidad de visibilizar las propuestas de desarrollo social de las juventudes, escuchar y exponer los reclamos y peticiones de los jóvenes. Según la conformación de esta idea democrática, que se espera sea conformada por jóvenes independientes, de procesos y practicas organizativas formalmente constituidas, así como de los partidos políticos.

¿Qué tanto sabe la población entre 14 y 28 años de Cartagena, sobre estas elecciones y los alcances que tienen estos consejos juveniles? Me tomé la tarea de preguntar a personas del común y la gran mayoría no sabe que hay elecciones ni que existirán estos consejos que representarán a los jóvenes.

Sin duda, esa pedagogía que dicen las autoridades que realizaron en Cartagena no refleja ningún resultado. El análisis que hacen desde el sector político es que el resultado será de poca asistencia en las urnas. “Desde mi experiencia en temas electorales, creo que este es un buen comienzo, pero ha sido mal manejado, mal coordinado y por ende el resultado no será el que se debería dar. No veo a los jóvenes interesados en el tema ni informados y eso le resta un buen resultado en los comicios”, manifestó un consultor político.

El llamado a los entes territoriales es a darle mayor relevancia a estos procesos, no puede pasar de agache una iniciativa democrática y participativa por un mal manejo en el que no se le ha dado el valor que merece. Cartagena necesita nuevos líderes y si estos espacios no son resaltados, la misma institucionalidad les está quitando el valor que tienen.

Invito a los jóvenes de Cartagena a motivarse, a despertar y a empezar a construir ciudad, usando estos procesos de participación, en los que se hacen necesarias las ideas, propuestas y mucho amor por esta ciudad. De la juventud depende que las generaciones venideras puedan ver, tener y disfrutar de una mejor ciudad.