Al inaugurarse en el 2000 la operación de La Bocana, como generación respiramos porque, próximo al punto de no retorno, la ciénaga de la Virgen podía oxigenarse, mitigar y recuperarse del impacto contaminante del 60% de las aguas residuales de Cartagena.

La genialidad de transformar sin consecuencias la ciénaga estuarina en una ciénaga marina para diluir con las aguas del mar las descargas contaminantes y sacarlas al océano para optimizar su tratamiento, es la obra de tecnología limpia que se valora y convoca a su reconstrucción.

La Bocana beneficia la salud pública, la flora y la fauna, y al estar conectada a los caños y lagos, el virtuoso diseño de saneamiento de las aguas aporta también al transporte multimodal, al espíritu de conservación, al control de inundaciones y al turismo de naturaleza.

Celebré el espíritu propositivo del conversatorio citado por el Concejo, porque situaciones complejas exigen soluciones integrales compartidas que, además de recursos distritales, generen unidad para, por ejemplo, solicitar a los gobiernos de Holanda y Colombia -que la financiaron- apoyo a su restauración.

Resultado de la invasión continuada la ciénaga está recibiendo aguas residuales y basuras en la zona suroriental, los vertimientos de los no conectados al alcantarillado, y las descargas de emergencia autorizadas.

Desde que entró en operación, La Bocana le trató las aguas residuales a Aguas de Cartagena y previa la conexión al emisario submarino, recibió y resistió la ciénaga la descarga plena del alcantarillado, pero por el procesamiento no recibió ni las gracias.

Es cierto que Acuacar paga por vertimiento, pero no por tratamiento cuyos costos son asumidos por el Distrito y no reconocidos porque, según, los parámetros están por debajo de los exigidos por la ley. Eso no se discute. El beneficio fue y es evidente, por lo que es justo que la empresa, solidaria, se sume al aporte para la reconstrucción, salvar La Bocana es saneamiento y sostenibilidad ambiental, uso recreativo y productivo de la ciénaga.

Su buen funcionamiento y el control de vertimientos son la garantía que la zona sur se sanee para siempre y su uso pueda ser de contacto primario de uso recreativo.

No es igual en la zona norte porque La Bocana no la beneficia ya que la pantalla direcciona las aguas a las compuertas de salida, en la zona media de la ciénaga. En el norte las bocas solo abren si el invierno arrecia o hay eventos meteorológicos o climáticos extremos.

La situación se complejiza por el poblamiento caótico de zonas de manglar en Marlinda, Villagloria, Tierra Baja, Puerto Rey, sectores de La Boquilla y su margen izquierda, donde además de daños ambientales hay contaminación de las aguas por ausencia de alcantarillado o tratamiento.

Por eso hablo de soluciones integrales, de pensar en toda la Ciénaga y su Bocana.

*Abogado ambientalista y comunicador.