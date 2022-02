Siempre se habla del asombroso contraste que es posible observar en Cartagena, entre un sector minoritario que tiene fácil acceso a los medios de vida, y otro, enormemente mayoritario, que vive en lamentables condiciones de pobreza en zonas subnormales, sin servicios públicos esenciales y sin poder adquisitivo para asegurar la alimentación básica.

Las cifras divulgadas en estos días en la encuesta del Dane, señalan que esta ciudad ocupa el último lugar entre 22 capitales, en cuanto a seguridad alimentaria, con datos verdaderamente dramáticos, como que el 69% de los hogares se encuentra sin poder adquisitivo.

El problema de la pobreza en Cartagena es estructural y se deben tomar medidas sobre la base de un estudio amplio que identifique con claridad las acciones a seguir y los presupuestos que se requieren para poder sostener en el tiempo todo lo que se vaya a poner en práctica.

Que la mayoría de la población no tenga cómo asegurar las tres comidas diarias, y a su vez no pueda tampoco ingerir los alimentos básicos para una dieta saludable, debe constituir un dolor de cabeza para toda la clase dirigente de la ciudad. Alcalde, concejales y parlamentarios, no podrán dormir con tranquilidad, teniendo una cifra de estas dando vueltas en sus cabezas, y pensando en que la mayoría de sus habitantes tienen que ir a cama a conciliar el sueño con el estómago vacío.

Las cosas esenciales requieren de un orden lógico y de una determinación irrestricta para alcanzar metas ambiciosas. La ciudad debe tener cuantificado el problema y saber con qué recursos cuenta para atenderlo, para que de esta manera el Gobierno nacional pueda ayudar a saldar el faltante; pero con cifras concretas, con análisis serios y con argumentaciones contundentes.

Decir que hay pobreza y quedarse ahí, resulta ser una expresión de indiferencia inadmisible, pues el fenómeno seguirá creciendo ante el asombro de todos los ciudadanos.

Por otro lado, es necesario examinar las cifras en su contexto, pues el mismo Dane dice que el desempleo en Cartagena es del 9,4%, es decir, la tercera capital con mejor nivel de empleo, después de Barranquilla y Manizales, escenario que definitivamente no cuadra, pues si existe buen índice de puestos de trabajo, la pobreza no puede ser tan extrema; sin embargo, se ve, se percibe, se padece, lo que hace pensar en la urgencia del estudio.

El doctor Fernando Araújo logró en el Congreso un buen avance sobre esta materia. Ojalá no se trunque ese excelente trabajo.