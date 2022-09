En Colombia, a partir de los llamados, Consejos de Juventudes, que surgieron como consecuencia de los Diálogos de Paz, se ha permitido una participación real de los jóvenes, a partir de los 14 años de edad, pero ¿qué pasa con la participación en política de los niños y niñas? La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 13, contempla: El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. El mismo espíritu es recogido por la Ley de Infancia y Adolescencia, en sus Artículos 31 y 32. Sin descontar que nuestra Carta política en su artículo 44 de manera expresa manifiesta, la libre expresión de la opinión de los menores de edad como un derecho fundamental.

El tradicional concepto del Adultocentrismo como elemento de exclusión de los NNA de los fenómenos históricos, sociales y culturales por parte de los mayores de edad que intervienen en la construcción del mundo en que vivimos, ha sido la piedra de tropiezo para que los NNA puedan concretar de manera real formas de expresión democráticas, más allá de sus aulas de clases.

El reconocer a las niños y niñas como sujetos con derecho a la participación, implica el aceptar sus derechos políticos, que se constituyen, en procesos de aprendizaje para el ejercicio adecuado de la ciudadanía; lo anterior requiere por parte del Estado adulto, la necesidad de implementar la llamada perspectiva de infancia, en el sentido de fomentar y promover ejercicios de expresión respecto a los fenómenos que les afectan.

En el 2013 en Cartagena, el alcalde Dionisio Vélez instaló el primer Consejo Distrital de Infancia y Adolescencia, el cual se concibió como un proceso de participación liderado por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, con el apoyo del ICBF. Desafortunadamente esta iniciativa no se institucionalizó, por tanto no se implementó de manera permanente en la ciudad, dejando un vacío con relación a este tema en una ciudad donde hace falta la bulla de los inocentes, que no solo se debe materializar en los cantos y en las rondas infantiles, sino en las voces dispuestas y empoderadas que a través de tantos años, con la complicidad de la ley civil, se les ha considerado incapaces de proyectarse como sujetos activos de la democracia en un país tan complejo como el nuestro.

Debemos replicar el modelo Ágora Infantil, creado en España y Uruguay, que en estos momentos es un espacio aceptado políticamente. Los resultados de estos ejercicios democráticos con niños y niñas, indican que a través de la participación se genera una mayor intención e implicación futura en los asuntos sociopolíticos del entorno, al incrementar su intención de intervenir, así como de consolidar el respeto en los debates y toma de decisiones colectivas.

*Abogada, Docente Investigadora.