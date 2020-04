La bomba carcelaria

En esta ocasión no pretendo realizar un análisis sobre la eficacia del sistema carcelario y su evidente ineficiencia. La idea central es poner en evidencia la bomba de tiempo que representan las cárceles colombianas en las épocas nefastas que atravesamos por el letal COVID-19.

La sociedad se encuentra confinada en sus residencias por orden de la administración central con el fin de lograr el distanciamiento social. A nivel general, los esfuerzos son ingentes, al punto que se ordenó el cierre de aeropuertos y la prohibición del atraque de embarcaciones. Pero ahora la problemática mundial, ante las incontrolables muertes, se extendió al manejo del gran número de cadáveres que supera la capacidad de morgues, funerarias y cementerios.

En Colombia recientemente se informó que entramos en fase de mitigación, pues se hace imposible identificar la trazabilidad de los contagiados, lo que indica que el virus puede estar en cualquier parte. Todo esto contrasta con el tratamiento indiferente y parsimonioso que ha recibido la población carcelaria colombiana.

Las estadísticas oficiales muestran un porcentaje de hacinamiento sumamente escandaloso, en términos generales es del 51,46%, lo que representa un caldo de cultivo para el desastre pandémico. Se resaltan los datos de aglomeración más críticos por departamentos: La Guajira tiene el 353%; Magdalena 281,6%; Cesar 151,4%; Chocó 116,3%; Arauca 108,9%; Nariño 88,65; Bolívar 87,71; Boyacá 83,33%; y Antioquia 82,34%.

Es indiscutible que el apiñamiento en los penales es brutal y justamente ese es el escenario ideal para que la virosis se propague mortalmente, pues las condiciones antes y después de la epidemia son fatales por la insalubridad y escasa o nula prestación de servicios de salud.

El Gobierno debe, con urgencia extrema, decretar la implementación de medidas que se sugieren sinceramente desde el colegio de abogados penalistas de Colombia, no buscando una excarcelación masiva, sino en pos de anular el hacinamiento, procurando la sustitución ágil de medidas y penas para los internos no peligrosos, adultos mayores, aquellos que tengan patologías atractivas para el coronavirus y quienes hayan cumplido un lapso prudente de pena con buena conducta. Si estas propuestas no tienen eco, seguramente otras lo tendrán, lo importante es sofocar de inmediato la sobrepoblación de los presidios para evitar que estalle la catastrófica bomba.

Como dice El preso, la canción: “En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo”. El problema es que, si el Estado garante permanece ausente, ya no habrá lo mismo, pues entre las celdas habitará la tragedia, y lastimosamente no existirá “el cielo ni luna ni estrella... el sol no alumbrará y todo será tinieblas”.