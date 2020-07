A pesar del encerramiento a que nos ha sometido el Gobierno, y la quiebra de muchos, los casos positivos siguen creciendo, al igual que el número de muertos, lo cual es una clara muestra de que no se ha comprendido la dinámica de contagio de la pandemia, y que la estrategia que se ha seguido está equivocada. También lo está la terapia, que parece estar dirigida exclusivamente a combatir los síntomas; y hasta los mismos protocolos, porque no producen el efecto buscado.

Para agravar, se hacen pronósticos pesimistas e irresponsables sin siquiera haber identificado un modelo matemático que permita hacerlo, y se procede de forma diferente, como si fuera falso lo que se dijo. Pero, ¿de qué sirve un modelo, lo mismo da la campana invertida de Gauss, por ejemplo, que la bola de cristal si los datos con que se nutre son falsos, erráticos e imprecisos? Es como si ante la ignorancia generalizada de quienes a estas alturas (5 meses de ensayos) debieran al menos haber parametrizado la campana a partir de la evolución en otros países, y la impotencia y desazón que esa ignorancia provoca, llegaran a la conclusión de que hay que hacer algo –lo que sea– para no dejar entrever que no se sabe qué hacer.

Se están dando palos de ciegos –salta a la vista– con el agravante de que no parece haber cientificidad que permita llegar a conclusiones relacionadas con zonas vulnerables, edad, sexo, forma de contagio, gravedad y evolución, entre muchas otras, que permitan a su vez identificar qué hacer, y focalizar la acción.

El Gobierno actúa como el náufrago que agota sus energías –en este caso recursos económicos– alimentándose con información errada e incoherente. Sabe que, a diferencia del náufrago, siempre podrá decir “pudo haber sido peor”; pero eso no es excusa válida para quienes han perdido definitivamente su modo de subsistencia, y mucho dinero.

El grueso de la gente no cree, o si cree no puede o no quiere obedecer, porque necesita ganarse el pan díario, y no ve el contagio como algo factible de sucederle. El miedo ataca al Gobierno que ya no sabe qué hacer, no a la gente. Y los encargados de controlar que las órdenes se cumplan, o se hacen los de la vista gorda, o abusan sintiéndose tan poderosos como quien da las órdenes.

En mi opinión, bastaría con alertar, como se hace en la playa cuando el mar está picado (el que se ahoga asumió el riesgo); enseñar a la gente a cuidarse (el tapaboca y el aislamiento forzado en casos positivos, debería ser suficiente); y finalmente distribuir masivamente ¿por qué no en el agua? Vitamina C, o cualquier medicamento que refuerce el sistema inmune. Por último, ¿si el mar es fuente de minerales, y recomendado para restablecer la salud en muchísimas patologías, a que viene el cierre de playas?