Uno de los valores esenciales para la existencia de cualquier persona y para los grupos sociales y ciudades, es tener claro sus referentes o elementos que le pueden dar una sólida percepción de sí mismos, lo que se puede sintetizar con la palabra autoestima.

En este caso, voy a considerar la importancia de este proceso en nuestra querida Cartagena, pues parece un lugar común, de muchas personas e instituciones, que hemos venido perdiendo no solo nuestra identidad y sentido de pertenencia, sino en especial nuestra autoestima como ciudadanos y de todos aquellos referentes que nos hacían sentir orgullosos de ser cartageneros.

Es posible que todo lo que nos viene ocurriendo en los últimos años, la inestabilidad política en la Alcaldía, los problemas nuevos y antiguos no resueltos en distintos campos, la ausencia de oportunidades para amplios grupos de la población, la falta de estímulos, líderes, deportistas destacados, entre otros vacíos, contribuyan a generar ese estado de conformismo, de indiferencia, de derrota, que parece viene fortaleciéndose en los últimos años, aportando a la creación de esa sensación de que aquí no pasa nada, que no hay mayores posibilidades de cambiar, de confiar en otros y menos aún de destacar, reconocer o imitar a otras personas.

No reconocemos, valoramos ni destacamos lo que nuestros compatriotas locales hacen. Por el contrario, somos mucho más comunes a los comportamientos y actitudes del ninguneo, del descrédito, de la nivelación por lo bajo de los demás, de meter a todo el mundo en el mismo saco del desprecio o desprestigio.

Cuando una sociedad no es capaz de resaltar a otros por sus méritos, por lo que hacen en su actividad, en especial en lo público, en la construcción de ciudadanía y de ciudad, es prueba de un profundo deterioro de sus valores, de su desintegración social, de la relajación de sus principios y de la pérdida de ética pública.

Lo particular es que esto ocurre es entre nosotros mismos, pues las personas de afuera, ya sean del país o del exterior, se desbordan en elogios cuando nos conocen y viven algunos días o semanas entre nosotros, se explayan en reconocer nuestros atributos, la idiosincrasia, la forma de tratarnos, de relacionarnos y de ser abiertos, descomplicados y dispuestos a dar y a compartir. Estos son los elementos sobre los cuales debemos reflexionar y hacernos propósitos individuales.

Como dice la conocida frase, “El mundo no va a cambiar por lo que tú opines, sino por lo que hagas”. Es tarea de cada uno de nosotros tomar la decisión de cambiar la forma de percibirnos, de relacionarnos con los otros y en especial de decidir cómo nos concebimos con nuestra ciudad.