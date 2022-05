Confieso que soy un adicto a las aplicaciones, mi iPhone está plagado de una caterva de apps de todo tipo, tengo Sudoku, Mahjong, Crucigrama, Puzles, en tres idiomas, paso horas jugando y trabajando y comunicándome con el mundo entero pero no esperaba que los genios de Silicon Valley crearan unas apps usando la pobreza y el hambre como elementos para jugar o informarse. Hay una serie homescapes que pone como problema una familia pobre que se queda en unas habitaciones sin calefacción, sin ventanas en pleno invierno y el juego es resolverles la vida a estos derelictos. Pero lo más importante es una aplicación creada en Italia llamada I NEED (yo necesito). Esta es la aplicación que ayuda a los pobres. Difícilmente se encuentran aplicaciones verdaderamente especiales y sobre todo pensadas para el bien común y para el bien social. I NEED: la primera aplicación para la solidaridad, tiene el fin de satisfacer las necesidades (needs en inglés) de las personas más débiles. Se trata de una plataforma que permite con un simple clic encontrar en tiempo real a quien tiene una necesidad y a quien quiere hacer una donación para ayudar al prójimo. Con esta aplicación de hecho se puede interceptar instantáneamente una búsqueda de ayuda por parte de alguien y hacer una ofrenda, donando un bien o un servicio, para ayudarlo. Este encuentro entre petición y ofrenda está garantizado por la figura del mediador, generalmente constituido por parroquias, centros de ayuda, asociaciones, ONG o residencias que se han adherido al proyecto I NEED.

El mecanismo es sencillo. El Mediador tiene el fin de verificar si la petición de ayuda de la persona necesitada es real, auténtica y urgente. Por ejemplo, la necesidad de una familia pobre de pañales. Una vez hechas las verificaciones necesarias, el Mediador publica la petición en la app, haciéndola visible a quien haya descargado la aplicación. El Generoso, así se llama el usuario interesado en hacer una donación, puede a este punto decidir cómo intervenir para hacer su buena acción. Están excluidas las recogidas de fondos y el intercambio de dinero por bienes.

La generosidad funciona solo a través de la donación de bienes y servicios solicitados en la plataforma. I NEED nace de la homóloga asociación italiana, con el patrocinio de la Presidencia del Consejo de Ministros por su gran relevancia social.

Es verdad, hay muchas aplicaciones útiles. ¿Eres por ejemplo una madre super atareada, siempre dividida entre trabajo y familia? Encuentra la aplicación justa para ti y las mejores aplicaciones para mamás super ocupadas. Pero seguramente I NEED es una de las más originales y socialmente útiles en circulación. Aprendemos a donar las cosas justas para las verdaderas necesidades. ¡Basta un clic para hacer la felicidad!