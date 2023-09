¿Justicia secuestrada?

Como abogada en ejercicio, ingreso diariamente a la página web de la rama judicial colombiana para consultar procesos y actuaciones propias de la actividad del litigio. El día 13 de septiembre, al iniciar labores, me dispuse a mi acostumbrada revisión de procesos y me encontré con la sorpresa de que la página mostraba un pantallazo en el que informaba que se encontraban fuera de servicio y que solo podrían ofrecer acceso a interfaces y servicios concretos. Esto no lucía como las caídas habituales de la página, que de hecho en su funcionamiento es muy deficiente. Con el paso de las horas empezaron a conocerse algunas informaciones que personalmente me llenaron de mucha preocupación. Se trata de la afectación de al menos 34 páginas y portales de entidades estatales colombianas, incluida la rama judicial y las superintendencias de industria y comercio, y la de Salud. Resulta que la infraestructura tecnología que aloja estos sitios web pertenece a un privado llamado IFX Networks, que como empresa, aparentemente, sufrió un ataque cibernético denominado ransomware; lo cual, en palabras sencillas, quiere decir que unos ciberdelincuentes secuestraron los sitios web con todos los datos allí alojados y posiblemente pidan un pago como “rescate” en criptomonedas. No se sabe si hay o no robo de información, lo cual podría tener afectaciones gravísimas a los derechos humanos de millones de colombianos. Según se reveló en otros medios, dado que esta empresa presta servicios a nivel internacional, los ataques se iniciaron en Chile, donde a consecuencia de afectación similar, las autoridades dieron advertencias de seguridad preventivas. ¿Colombia no se enteró? ¿Quién hace supervisión y seguimiento a la ejecución de esos contratos? Dado que solo en 2022 Colombia recibió cerca de 20.000 millones de intentos de ciberataques, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 023 de 2023 para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Esta, sin duda, es una iniciativa absolutamente necesaria, pero ¿es suficiente para mitigar estos riesgos? No.

El 15 junio de 2023 varias agencias del Gobierno Federal de EE. UU. fueron víctimas de un ciberataque global pese a que cuentan con su Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de EE. UU. porque sencillamente ¡los softwares son vulnerables! Se sabe que existen ciberdelincuentes norcoreanos que realizan este tipo de ataques para robar criptomonedas y convertirlas en dinero para financiar armamento.

La criminalidad se tomó la red y a nosotros nos secuestró la justicia, junto con otras entidades importantísimas y esta noticia ni siquiera ha sido un titular verdaderamente relevante en los medios tradicionales de nuestro país.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.