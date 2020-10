La vida humana discurre en dos ámbitos: el natural, en el que el comportamiento está determinado por leyes inexorables y el principio de necesidad, y el social, en el que la conducta está regulada por normas y el principio de libertad (Kant). Mientras la naturaleza nos iguala con todos los seres vivos, la cultura nos diferencia de estos; sin embargo, lo que hace especial la existencia humana, lo que la convierte en única, es que le pertenece a un “ser condenado a la libertad” (Sartre).

La libertad, sin embargo, no ha sido comprendida de manera igual en las diversas etapas de la humanidad. Por eso, se suele distinguir entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos; esta última –a la que se refiere este escrito–, comprende: a) el derecho de no estar sometido a una voluntad arbitraria, sino a las leyes, y b) la garantía de ejercer esa libertad (Constant). Mientras lo primero se ha materializado en las declaraciones de derechos y la idea de democracia, lo segundo sigue sin resolverse. Hasta la primera mitad del siglo XX, se consideró que el legislador y los procedimientos de toma de decisiones por mayorías, eran los garantes de la libertad; pero, luego del desastre del nacionalsocialismo y la desconfianza creciente hacia las mayorías tiránicas, surge la idea de democracia constitucional o democracia de derechos, en la que las libertades se convierten en un límite al ejercicio del poder y, los procedimientos judiciales, en su garantía (Ferrajoli).

En Colombia, el constituyente de 1991 adoptó el modelo de democracia constitucional. Hasta hoy, a pesar de las críticas, este diseño ha contribuido, entre otras cosas, al empoderamiento de grupos sociales marginados y discriminados, a limitar el autoritarismo en nuestras instituciones sociales básicas (familia, escuela, trabajo) y a deslegitimar la idea premoderna, alojada en nuestro imaginario colectivo, de poderes hegemónicos dentro del Estado, que ha favorecido el hiperpresidencialismo, el caudillismo y la concepción mesiánica y pastoral del poder político.

Actualmente, no hay consenso sobre el modelo ideal de gobierno, las evidencias, sin embargo, parecen sugerir (EE.UU. y Alemania) que el modelo de democracia de derechos permite tener sociedades más justas y políticamente estables en el tiempo. El secreto ha estribado en: a) la autolimitación de los altos tribunales en sus actuaciones, b) la deferencia de la judicatura hacia los otros poderes constituidos, evitando invadir competencias funcionales y c) el respeto por las decisiones judiciales, especialmente por parte de los otros poderes del Estado, los cuales sólo controvierten las decisiones de los altos tribunales a través de los mecanismos institucionales (reformas o los mecanismos de democracia participativa, entre otros), no mediante declaraciones o descalificaciones mediáticas.