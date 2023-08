José Tudela y el federalismo

José Tudela es un ilustre catedrático español del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza y de la maestría de Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad Alcalá de Henares.

También es letrado mayor de las Cortes de Aragón y secretario general de la fundación Manuel Giménez Abad, es una autoridad académica en democracia, Estado de Derecho, parlamento y descentralización política, y conoce la realidad institucionalidad y política de las repúblicas de América Latina, en especial, la colombiana.

Nos conoce tanto que tiene 15 años de estar asesorando en ordenamiento territorial a entes públicos como el departamento del Atlántico y participando en eventos organizados por la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla.

Es tanta la relación con la región Caribe que se le trata en forma cariñosa como ‘Pepe Tudela’. La semana pasada visitó Santa Marta invitado por el gobernador del Magdalena, el jurista Carlos Caicedo Omar, y en Barranquilla por el partido Liberal y la biblioteca Piloto del Caribe.

Vino a formar ciudadanía en espíritu democrático. Sus intervenciones fueron claras y estableció una conexión entre el federalismo, democracia y Estado de Derecho como garantía para la protección y realización de los derechos humanos.

Lo primero que nos dijo es que la organización del poder en el Estado de Derecho debe ser descentralizada como manifestación de la técnica de separación y división de poderes en forma vertical y horizontal a fin de garantizar derechos.

En esta técnica de separación y división de poderes en forma vertical y horizontal y en una profunda fragmentación del poder político está la clave en el diseño institucional para combatir la concentración del poder estatal en pocas autoridades y garantizar los derechos humanos y las libertades para que exista un conjunto de frenos y contrapesos con el propósito de combatir arbitrariedades.

Por esto tiene sentido la existencia del federalismo y el nacimiento del primer Estado moderno: el federal Estado de derecho norteamericano. Pepe Tudela fue categórico en manifestar que el federalismo es un instrumento de unidad estatal.

Es reiterativo en que se divide el poder político y se organiza el poder en el territorio de una república para fortalecer la unidad estatal, no para debilitarla. En sus charlas, reafirma “El federalismo es unión, lo es etimológicamente, es acuerdo, es saber que juntos vamos a ser mejores. Eso implica tener la conciencia que entre todos vamos a gobernar mejor, que vamos a desarrollar políticas que nos van hacer progresar en conjunto, no puedo avanzar frente al otro, tengo que hacerlo en colaboración con el otro”. El federalismo no es separatismo.

En otras palabras, se adopta el federalismo en el territorio de una república para hacer fuerte la organización del poder y combatir las fuerzas centrifugas que reaccionan frente al autoritarismo.

De hecho, la separación de Panamá fue una reacción ante el autoritarismo centralizador de la expedición de la Constitución Política de 1886. Pepe Tudela, mira al federalismo como una alternativa razonable para fortalecer la unidad del Estado.

Gracias al amigo Pepe Tudela por sus aportes, gracias por su obra, excelentes libros sobre descentralización política, democracia, Estado de derecho y parlamento que invito a estudiar.