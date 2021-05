Visitar el Cabo de la Vela (Jepira, en su nombre Wayuu) fue una gran experiencia. Realizarlo 30 años después de mi última visita trajo muchos sentimientos encontrados. Por un lado, volver a disfrutar la belleza y riqueza cultural que lo hacen un sitio único y, por otro, ver el atraso y la desidia del entorno que entristece.

La organización del viaje estuvo llena de muchas advertencias de amigos y familiares, ya que unos días antes había sido noticia nacional el episodio que vivió una reconocida modelo y sus amigos por un supuesto maltrato de los nativos. Me pareció triste los imaginarios que se crean a partir de esas noticias, en especial porque solo se escucha una parte de la historia, desconociendo que ese territorio es sagrado para una población que lo ha habitado desde hace miles de años.

Es importante entender y respetar las particularidades culturales de los lugares que visitamos. Algo que aplica no solo en La Guajira, sino en cualquier otra parte de Colombia o del mundo. Generalmente cuando visitamos otros países, como la India o el Medio Oriente, solemos respetar las tradiciones de sus residentes; sin embargo, no logramos aceptar las de nuestros nativos. Precisamente una de las grandes experiencias de esta visita fue adentrarse en esas tradiciones del pueblo Wayuu. Por ejemplo, conocer que Jepira es un lugar mítico para ellos, en donde los muertos inician su camino a lo desconocido.

El otro gran atractivo del lugar es su belleza natural. El Mar Caribe con sus colores se mezcla con el terreno desértico y unas colinas que lo hacen único. Ver los amaneceres y atardeceres es una gran experiencia. Las hermosas playas, la rica gastronomía y la atención de su gente complementan la visita.

Los contrastes surgen al ver las precarias condiciones de vida de los lugareños, ya que a lo largo del recorrido se observan muchos nativos en malas condiciones. En particular, rompe el alma ver a los niños mendigando en la vía bajo la supervisión de algún adulto. Duele ver las carreteras inconclusas con puentes que se iniciaron, pero no se terminaron. O ciertos postes de luz con paneles solares que no sirven, porque muchos fueron robados. O ver el tanque elevado de agua y luego te dicen que no funciona, que aún no tienen servicio del líquido. Estos son ejemplos de una sociedad que no ha sido capaz de proveer los bienes públicos a una comunidad.

No pretendo entrar a hablar de las medidas que se requieren para atender esta situación. Solo quiero compartir brevemente la gran experiencia de mi visita a Jepira. Un bellísimo lugar con una gran cultura milenaria que recomiendo visitar.