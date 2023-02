Los sin sentidos, Irene, del griego y latín, que significan paz, en el gobierno de la vida y la paz total, oh ¡confusión!, oh ¡enredo! Irene Vélez, ministra de Minas y Energía está “minando” el espíritu de millones de colombianos por la terquedad de no querer entender que ni somos contaminadores y la caja del Gobierno depende de la producción de petróleo, gas y la minería legal. Irene no es empresaria, eso no le quita sus méritos de filosofa, pero sin pan no hay paz.

Los colombianos con reservas naturales importantes de gas que es junto al petróleo una explotación de las más limpias en el mundo con la tecnología actual, el gobierno de la vida puede quitar el pan de la boca a los pobres, porque sin gas, esta franja de personas no tendría sino una salida: volver a cocinar con leña y carbón. Por cierto, el hacendista de turno (dudo que Ocampo dure mucho) ¿cómo va a tener dinero o reemplazar la cantidad que da la tierra en productos minerales?, ¿con turismo? Es simple que tiren lápiz y papel a las cifras, no da. Y, ¿las regalías a los territorios?, ¿de dónde si no hay canciones? Este sábado en El Universal, Yezid Carrillo me ahorró tener que dar explicaciones de sumas y restas como han hecho tantos economistas y hacendistas. Hoy quiero hacer una reflexión humana. Las ministras de Cultura y Vivienda reconocieron la labor que se venía haciendo en gobiernos anteriores, actitud que tranquiliza y llena de esperanzas. Pero Irene, que significa paz, arma un “tierrero” cada vez que trata de explicar lo inexplicable. Por eso Yezid se pregunta: ¿Decisión desatinada o cálculo político?, lo que deben entender el presidente y la ministra es que el patrimonio no es de ellos, es de cada uno de los colombianos. El salto cualitativo y cuantitativo al final del gobierno Santos II y Duque en materia de energía renovable y limpia, con más oferta a futuro, esta sí bien calculada. De una filósofa se espera más humildad y aceptación de nuestras preguntas vitales y dentro de ellas la relación con nuestros pares. No hay un día que el Ministerio que da de comer a más del 50% de la población de colombianos esté en la incertidumbre y creando angustia, eso no es paz, eso es zozobra.

La primera condición para conseguir la paz es generar sosiego espiritual en los gobernados, un parte de tranquilidad que el dinero de los colombianos se está manejando bien. Que el Ministerio estrella hoy esté bien manejado con un clima en su interior que se refleje en el rostro de todos nosotros. Pero, no. Ya lleva varias renuncias, incluyendo una de sus viceministras. En estos momentos escuchando a Serrat, aparece Irene “... Irene tiende sus trapos al sol. Y algo en mí se aroma y despereza. Jugando a las adivinanzas. Y a los rompecabezas”. Esperemos que de lo romántico pasemos a la realidad y pisemos tierra firme. Quien contamina es el depredador de los bosques y sus productos que matan, no el hidrógeno que Ecopetrol ya viene trabajando hace años para la transición que todos deseamos. El cambio, pero no cambiarlo todo porque sí.