Invitación al puerto

Recibimos una invitación de parte de la hoy pujante Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y Contecar, para conocer las instalaciones de semejante portento que es la infraestructura de ese puerto.

Ranqueado como de los mejores del mundo, con unos movimientos millonarios en piezas container, y con una conectividad asombrosa con otros puertos del mundo, se podría decir que el 70% de las exportaciones e importaciones a nuestro país salen y entran por él.

El puerto, que está por cumplir 100 años de haberse instalado en ese sitio cerca del barrio de Manga, es hoy un joven que acaba de cumplir 30 años de su eficaz y colosal transformación, y que nos hizo olvidar la terrible ineficacia que fue su trayectoria como Colpuertos, cuando era una empresa del Estado, confirmando lo que todos sabemos y que el presidente Petro insiste en rescatar como si se acabara de despertar de una maquina criogénica, que la estatización de la producción no funciona, que el Estado no sabe operar eficazmente sus bienes. El Estado debe estar agradecido con ese salto que dio nuestra economía con la transformación del puerto, y felicitar a su líder, el capitán Alfonso Salas.

30 años que se celebraron con la bellísima presentación de un libro acerca de su historia, bajo la magistral oratoria de Alfonso Múnera.

Cuando visitas al puerto, pareciera que estuvieras en otro país y que el subdesarrollo hubiese quedado atrás. A mí me recuerda al de Hamburgo, uno de los mejores del mundo.

No se imaginan los debates que tuvimos en el año de 1998, cuando iniciábamos la primera formulación de un POT. El puerto tenía unos pocos años de iniciar su nueva vida, fundada en la eficiencia, aunque nosotros, como planificadores de un desarrollo ordenado, veíamos su localización ya obsoleta en ese sitio, el que se había establecido cuando era zona rural, perturbando la movilidad de la ciudad y la vida residencial de muchos barrios por donde circulaban las enormes tractomulas con su carga; pero también sabíamos que el puerto acababa de despegar bien y que mudar su infraestructura era cosa imposible y se convertía en un macroproyecto. Sin embargo, los álgidos debates tal vez sirvieron para que el capitán Salas se diera cuenta de que sí era cierta la postura de los planificadores, y desde ese instante visionó buscar otro lugar para expandir el enorme empuje que se le veía, con enormes tasas de crecimiento, la que es su filial Contecar.

En el año 1995, siendo yo director del muelle de Edurbe, donde llegaban –incipientes, pero con mucho futuro– los cruceros, y viendo la pequeñez del muelle, fui a la SPRC para alertarlos de atender semejante actividad, a la que el funcionario que me atendió, cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo que esa actividad no les interesaba. Hoy su futuro está en convertirlo en un puerto de cruceros.