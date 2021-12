“Piensa mal y acertarás”. Un dicho popular que hemos interiorizado tanto, además cargado de un millón de razones, que nos resulta todo un reto pensar bien o por lo menos darles a los demás el derecho a la duda, la oportunidad de explicar con palabras o con acciones qué pensó, qué quería, por qué lo hizo.

Hace días hacía muy juiciosa mi fila en un cajero, cuando una señora me llamó la atención porque me puse delante de ella. Le dije que no la había visto, que me disculpara, por supuesto respetaría su lugar. Me miró fijamente, recibió el espacio en la fila, y comenzó a comentar lo atrevida e irrespetuosa que eran los jóvenes hoy en día. Me dolió, lo confieso. No la había visto. Y me cuestioné lo difícil que es para nosotros pensar bien de los demás, me pregunté, ¿por qué?

Entonces leo la primera plana de El Universal, un día cualquiera, y la noticia devastadora, otra adolescente muerta por dengue. Otra. La segunda en su barrio. Las condiciones, las historias, pusieron a prueba esa meta recién trazada de “pensar bien”. Una niña mal diagnosticada; una niña que corrió a un centro de salud que estaba cerrado por fumigación, en pleno colapso de todo el sistema por los casos de dengue, y que no pudo ser atendida. Una mamá que enterró a su hija... pero piensa bien Juliana, piensa bien.

Quise creer entonces que la ESE Cartagena de Indias no pensó que era tan grave quedarse sin servicio médico en un CAP por un día, que fumigar también es importante, pero ¿y la contingencia? Quise creer que los “llamados del Dadis” al cuerpo médico eran tan contundentes, que seguro ellos pensaban que eso era suficiente para “controlar” el diagnóstico oportuno de una enfermedad que está matando a nuestros niños. Quise, mientras recibía una notificación en mi Facebook: “Saludos desde Instambul. Tu papá, te quiere”. No lo abrí y pedí perdón a mi recién trazada meta. Entonces todo tuvo sentido.

¿Cuántas veces hemos tenido picos de dengue en la ciudad? ¿Si es una enfermedad endémica que se repite año a año por qué nos está quedando grande prevenir muertes? No pediré que sean magos, pero hay algo de paz cuando sabemos que quien murió fue atendido bien, cuando podemos decir “se hizo lo posible”. Qué vacío tan infinito cuando no logramos entender ¿qué falló?

El dengue, aunque nos mata, no parece merecer la trascendencia que ha tenido la COVID-19; los ciudadanos se sienten solos en un sistema que ni siquiera puede responder por un diagnóstico oportuno y verídico; que ni siquiera puede hacernos sentir seguros o por lo menos hacernos pensar bien.

¡Qué lástima, por nosotros!

*Comunicadora Social.