Ciudades como la nuestra, con pésimos recaudos de impuestos, solo tributa el 45% de la población, y víctimas de la letal asociación de malos administradores y ladrones del erario, necesita de instrumentos de financiación para construir sus obras publicas, como lo acaba de demostrar (aparentemente) el colosal recaudo por fuera de lo legal, de 300 mil millones de pesos en el peaje de la Concesión Corredor de Carga, los que hubieran servido mucho para construir obras públicas.

Soy amigo de ese instrumento de financiación, pero bien utilizado para que no vaya en detrimento de los ciudadanos. Con ese dinero en excedente se hubiera podido construir la vía Pedro Vélez Racero, todas las vías transversales del barrio El Bosque incluidos sus canales pluviales, la andenizacion del Corredor de Carga o se hubiera podido empezar con pie derecho la construcción del Plan Maestro de Drenajes Pluviales.

Los peajes dentro de su diseño locativo deben contemplar la alternativa que el ciudadano pueda movilizarse sin que tenga que utilizarlo con el propósito de ahorrar su pago. Durante mi larga permanencia en la ciudad de New York, y viviendo en el condado de Queens, para ir a mi trabajo en la zona industrial del Bronx tenía la doble posibilidad de tomar el Triboro Bridge, puente que une al condado de Bronx con Queen y llegar a mi trabajo en 15 minutos, o si tenía mucho tiempo y para no pagar el peaje en ese paso-puente, me iba por el Queenboro Bridge y me tomaba 65 minutos; es decir, tenía de manera expedita la alternativa de pagar o no pagar peaje. Pero los peajes en Cartagena no permiten esa alterativa, por lo menos no de manera clara y despejada.

Un peaje mal localizado en vez de producir beneficios puede generar todo lo contrario, yendo en franco detrimento de una población y el desarrollo social de un área con enorme potencial económico. Es el caso del Peaje Marahuaco en el kilómetro 16 de la Vía al Mar o Vía 90A. Su localización actual debe ser removida y llevada a donde originalmente se diseñó en el kilómetro 36. Dicha localización ha empobrecido ese sector de la zona norte, porque dicho peaje, además con un precio altísimo, actúa como un peaje urbano en una vía nacional, ya que el Distrito de Cartagena llega hasta el kilómetro 36 en Arroyo Grande. A estas poblaciones no pude llegar una ambulancia, un taxi, la seguridad, dado su alto valor a pagar. De hecho las ventas de carro en esas poblaciones son prácticamente nulas, porque sus habitantes de escasos recursos económicos no van a comprar para tener que pagar todos los días su alto precio. Tengo un amigo en Arroyo de Piedra que tuvo que dejar su negocio de venta de carbón, que con mucho esfuerzo realizaba, porque su destartalada camioneta (la única en ese corregimiento) tenía que pagar todos los días cada vez que pasaba. El hombre y su negocio sucumbieron.